Польский режиссер снял драму про отца семейства, который стал садистом 0 111

Lifenews
Дата публикации: 30.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Жестокое воспитание.

Жестокое воспитание.

Триллер исследует природу насилия, фанатизм и извращенное понимание любви.

Фильм «Heel»: жестокость под маской заботы — главная тема нового психологического триллера, снятого польским режиссером Яном Комасой. Стивен Грэм, исполняет роль отца, который решает воспитывать чужого подростка самыми радикальными методами.

Сюжет: воспитание превращается в пытку

Главный герой — Томми, 19-летний юноша, привыкший жить без ограничений. Его жизнь состоит из вечеринок, алкоголя, наркотиков и агрессии. Однако после одной ночи веселья все меняется: парня похищают и приковывают к стене в подвале.

Его пленитель — Крис, отец семейства, решивший «спасти» молодого человека от морального падения. Но методы Криса напоминают не уроки нравственности, а систему пыток. Он убежден, что боль и страх помогут Томми «очиститься» и начать новую жизнь.

В доме Криса, где также живут жена Кэтрин и сын Джонатан, постепенно разворачивается напряженная психологическая игра. Для Томми эта история становится не попыткой осознания вины, а борьбой за выживание.

Режиссер Ян Комаса: мастер психологического напряжения

«Heel» снял Ян Комаса, один из самых известных польских режиссеров современности. Его фильм «Corpus Christi» был номинирован на Оскар в категории «Лучший международный фильм» и получил высокие оценки критиков.

Комаса известен умением раскрывать внутренние конфликты героев и показывать, как хрупка грань между духовностью и насилием. Его предыдущая работа, «The Change», уже доказала, что режиссер способен соединить социальную драму и триллер в единое мощное высказывание.

Первоначально проект «Heel» назывался «Good Boy». Однако, название изменили, чтобы подчеркнуть более темную и символичную сторону сюжета.

Премьера «Heel» состоится 7 мая 2026 года в кинотеатрах Германии и Европы. Картина обещает стать одной из самых обсуждаемых премьер весны.

Уже сейчас критики называют фильм «наследником традиций „Мизери“ и „Хард Кэнди“». Триллеров, в которых психологическое насилие становится главным оружием.

