Гундяев рассказал как сильно напился коньяком в православной семинарии 2 400

Lifenews
Дата публикации: 01.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гундяев рассказал как сильно напился коньяком в православной семинарии

Российский патриарх Гундяев рассказал о сильном алкогольном опьянении в котором он понял, что в семинарии есть "враги церкви".

Патриарх Гундяев рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка. По словам главы российской православной церкви (РПЦ), он выпил этот крепкий алкогольный напиток, будучи студентом семинарии. Тогда его на четырехчасовой разговор пригласил уполномоченный по делам религии. Во время беседы под алкоголем Гундяев понял, что ведет диалог с человеком, который «по природе был врагом церкви».

«Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — рассказал глава РПЦ, уточнив, что его история призвана помочь понять ушедшую эпоху.

Ранее патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику, когда за мат в общественном месте арестовывали на 15 суток.

#история #алкоголь #церковь #религия #патриарх
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Добрый
    1-го февраля

    Лучше бы гундяев поведал бы про своё кгб-эшное прошлое и настоящее. Антихрист в рясе

    2
    5
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    1-го февраля

    «Молитвою со смирением спасенье обрящешь, всё же иное искус от Лукавого!» )

    4
    2

