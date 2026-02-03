Baltijas balss logotype
Названы требующие немедленно выбросить зубную щетку ситуации

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы требующие немедленно выбросить зубную щетку ситуации
ФОТО: Unsplash

После гриппа, ОРВИ и ангины рекомендуют сразу заменить зубную щетку.

Стоматолог Екатерина Цыбина объяснила, когда зубную щетку надо менять сразу, а не ждать три месяца.

Врач рассказала, что щетку нужно заменить сразу, если она упала на загрязненную поверхность, если ей пользовался другой человек или если она сильно износилась. Кроме того, она призвала выбросить щетку, если она постоянно хранилась во влажном закрытом футляре.

Также, по ее словам, нужно менять щетку после ОРВИ, гриппа, ангины или коронавируса. Стоматолог объяснила, что во время болезни вирусы и бактерии попадают на щетину вместе со слюной и мягким налетом и могут сохраняться на ее поверхности несколько дней.

«При тяжелом течении болезни и повторяющихся ангинах или гриппе замена щетки на новую после начала лечения или выздоровления становится простой дополнительной мерой поддержки терапии», — отметила врач.

#коронавирус #грипп #гигиена #стоматология #инфекции
Оставить комментарий

