Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
ФОТО: Unsplash
ФОТО: Unsplash

Cоблюдение кетодиеты приводит к развитию жировой болезни печени.

Кетогенная диета, получившая широкую популярность как способ быстрого похудения, может иметь опасные побочные эффекты для обмена веществ. К такому выводу пришли ученые из Университета Юты, изучившие влияние высокожирового и низкоуглеводного питания в длительном эксперименте на мышах. Результаты опубликованы в журнале Science Advances (Sci Adv).

В ходе исследования животных в течение девяти месяцев кормили разными типами рационов, включая кето-диету. Мыши на таком питании действительно набирали меньше веса, однако у самцов развивалась жировая болезнь печени и ухудшались функции этого органа — признаки метаболических нарушений. Ученые отмечают, что при избытке жиров они неизбежно накапливаются в крови и печени, перегружая обменные системы организма.

Кроме того, у мышей на кето-диете наблюдались нарушения регуляции уровня сахара в крови. Несмотря на низкие показатели глюкозы и инсулина, проблема заключалась в работе поджелудочной железы: ее клетки вырабатывали недостаточно инсулина. По мнению авторов, избыточное количество липидов могло оказывать токсическое воздействие на эти клетки.

Важно, что выявленные изменения оказались обратимыми: после отказа от кето-диеты показатели углеводного обмена у мышей возвращались к норме. Тем не менее исследователи подчеркивают, что полученные данные ставят под сомнение безопасность длительного соблюдения диеты с экстремально высоким содержанием жиров и рекомендуют обсуждать подобные режимы питания с врачом.

#наука #питание #печень #здоровье
Видео