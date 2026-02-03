Baltijas balss logotype
В Лос-Анджелесе объявили победителей музыкальной премии «Грэмми» 0 98

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Лос-Анджелесе объявили победителей музыкальной премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии Grammy — одной из самых престижных наград в мировой музыкальной индустрии. Академия звукозаписи отметила лучшие релизы и исполнителей года в ключевых и жанровых номинациях.

Альбом года

Победителем стал Bad Bunny с пластинкой Debí Tirar Más Fotos. Этот успех стал историческим: впервые главный приз премии получил альбом, преимущественно записанный на испанском языке.

Запись года

Награду завоевала композиция Luther в исполнении Кендрика Ламара и SZA. Кендрик Ламар также был отмечен как один из самых успешных артистов вечера.

Песня года

Лучшей песней года была признана Wildflower Билли Айлиш, получившая высокую оценку за музыкальное и авторское исполнение.

Лучший новый артист

Победу в этой номинации одержала Оливия Дин — британская певица, для которой «Грэмми» стала важной вехой в карьере.

Среди других лауреатов церемонии:

Леди Гага — лучший поп-вокальный альбом (Mayhem);

Кендрик Ламар — лучший рэп-альбом (GNX);

Turnstile — лучший рок-альбом (Never Enough);

Леон Томас — лучший R&B-альбом (Mutt);

Doechii — лучший музыкальный клип (Anxiety).

Отдельно была вручена специальная награда Global Impact Award имени Доктора Дре. В этом году её получил Фаррелл Уильямс — за вклад в развитие современной музыки и культурное влияние.

Церемония «Грэмми» вновь подчеркнула глобальный характер музыкальной индустрии, отметив артистов разных жанров, стран и культур, а также усиливающееся влияние неанглоязычной сцены.

Источник: источник

#награды #артисты #музыка
