Всегда ли вырастают зубы мудрости и почему они вообще появились у человека 0 416

Lifenews
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всегда ли вырастают зубы мудрости и почему они вообще появились у человека

Зубы мудрости могут годами скрываться в челюсти, болезненно прорезываться или вовсе отсутствовать с рождения — и всё это считается вариантом нормы. Разбираемся, зачем они были нужны человеку изначально и почему современным людям они всё чаще не требуются.

Что такое зубы мудрости и когда они появляются

Зубы мудрости — это третьи моляры, которые обычно прорезываются в возрасте от 18 до 24 лет. Они завершают формирование зубного ряда и долгое время считались обязательной частью анатомии человека. Однако практика и исследования показывают: наличие всех четырёх «восьмёрок» вовсе не универсально.

Эволюционное наследие

С точки зрения эволюции зубы мудрости — это «привет» от наших предков. Древние люди обладали более массивными челюстями и питались жёсткой, необработанной пищей: сырым мясом, корнями, растениями. Дополнительные моляры помогали эффективно пережёвывать такую еду.

Со временем рацион стал мягче, а размеры челюстей — меньше. В результате у современного человека часто физически не хватает места для всех 32 зубов, что и объясняет частые проблемы с прорезыванием или полное отсутствие зубов мудрости.

Почему у некоторых людей их нет вообще

Врожденное отсутствие зубов мудрости называется агенезией. Это не патология, а распространённое явление. По разным данным, от 10 до 41% людей не имеют одного или нескольких третьих моляров.

На это влияют:

  • Генетика — если у родителей не было зубов мудрости, вероятность их отсутствия у ребёнка выше
  • Пол — у женщин агенезия встречается немного чаще
  • Этническое происхождение — у некоторых азиатских и коренных американских народов отсутствие «восьмёрок» наблюдается чаще
  • Размер челюсти и лица — компактные лицевые структуры реже «вмещают» третьи моляры
  • Условия развития — питание в детстве, вес при рождении и общее состояние здоровья

Когда зубы есть, но не прорезались

Даже при наличии зачатков зубы мудрости могут так и не появиться. Примерно у 80% молодых взрослых хотя бы один из них остаётся ретинированным — скрытым в кости.

Такие зубы могут:

  • расти под неправильным углом
  • давить на соседние зубы
  • вызывать воспаление, боль или инфекции
  • приводить к смещению зубного ряда

Именно ретинированные зубы чаще всего становятся причиной обращения к стоматологу.

Обязательно ли удалять зубы мудрости

Коротко — нет. Если зуб прорезался ровно, не травмирует ткани, участвует в жевании и за ним можно нормально ухаживать, он может служить долгие годы.

Удаление рекомендуется, если зуб:

  • вызывает боль или отёк
  • провоцирует повторные воспаления
  • способствует скученности зубов
  • увеличивает риск кариеса и болезней дёсен
  • приводит к образованию кист

Решение всегда принимается индивидуально — на основе осмотра и рентгеновских снимков.

Частые вопросы

Редкость ли жить без зубов мудрости? Нет. Полное или частичное их отсутствие — обычное явление.

Опасно ли это для здоровья? Нет. Отсутствие третьих моляров не влияет на прикус, жевание или общее состояние полости рта.

Итог

Зубы мудрости — скорее эволюционный рудимент, чем жизненная необходимость. Кто-то сталкивается с ними слишком близко, а кто-то — никогда. И оба варианта являются нормой. Современная стоматология исходит из простого принципа: если зуб не мешает — его сохраняют, если создаёт риск — удаляют. А если его нет изначально, это может быть даже небольшим бонусом от природы.

источник

Читайте нас также:
#генетика #зубы #стоматология #здоровье
