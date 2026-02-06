Baltijas balss logotype
Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк

Lifenews
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк

В новых документах дела Джеффри Эпштейна появилось имя российской модели Ирины Шейк. Согласно материалам, в феврале 2012 года Эпштейн пытался организовать с ней личную встречу в День всех влюблённых.

13 февраля помощница Эпштейна Лесли Грофф отправила письмо Рамзи Эльхоли, который тогда занимался связями Шейк в Нью-Йорке, с просьбой узнать, будет ли модель свободна 14 февраля в 17:30 для встречи с миллиардером. Позже Эпштейн уточнил у Эльхоли, как тот познакомился с Шейк, и встреча была внесена в его личное расписание. Достоверно неизвестно, состоялась ли встреча, а сама модель и её представители пока не комментировали ситуацию.

Напомним, Эпштейн был осуждён за организацию сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его смерть 10 августа 2019 года в нью-йоркской тюрьме официально признана самоубийством, но обстоятельства вызвали многочисленные обсуждения и теории заговора.

источник

#тюрьма #Ирина Шейк #новости
Оставить комментарий

