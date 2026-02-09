Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Развенчан популярный миф о пользе секса 0 885

Lifenews
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Развенчан популярный миф о пользе секса
ФОТО: Unsplash

Сексуальная близость помогает почувствовать себя спокойнее — но лишь в пределах одного дня.

К такому выводу пришли психологи, проанализировав повседневную жизнь сотен молодых супружеских пар. Исследование показало: хотя в день секса уровень стресса снижается, уже на следующий день этот эффект полностью исчезает. Результаты работы опубликованы в Archives of Sexual Behavior (ASB).

Авторы объединили данные трех независимых исследований с участием 645 человек — 319 пар, находившихся в первые месяцы брака. В течение двух недель участники ежедневно отмечали уровень стресса и сообщали, была ли у них сексуальная близость. Анализ показал, что в дни, когда у партнеров был секс, они чувствовали себя менее напряженными — вне зависимости от пола, качества отношений или удовлетворенности самой близостью.

Однако устойчивого «антистресс-эффекта» не обнаружилось. Секс не снижал уровень стресса на следующий день и не обеспечивал длительного эмоционального облегчения. Более того, решающим оказался не сам факт близости, а мотивы, по которым она происходила.

Если сексуальный контакт был связан с желанием избежать конфликта, чувства вины или давления со стороны партнера, уровень стресса на следующий день, напротив, возрастал. По словам исследователей, в таких случаях близость перестает быть поддерживающим опытом и может усиливать внутреннее напряжение. Напротив, секс, происходивший из искреннего желания близости, иногда сопровождался более низким стрессом позже — но этот эффект оказался нестабильным.

Ученые подчеркивают: секс может дать кратковременное облегчение, но не заменяет работу с причинами стресса. Исследование показывает, что в вопросах психологического благополучия важен не только сам опыт, но и контекст, в котором он происходит — включая ожидания, давление и мотивацию партнеров.

Читайте нас также:
#секс #стресс #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео