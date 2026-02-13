Сладкие перекусы во второй половине дня могут вредить мозгу и повышать риск развития деменции. Об этом рассказала медсестра Киара Девитт в беседе с Fox News.

Девитт объяснила, что сладкие перекусы быстро дают энергию, но вызывают скачки сахара, которые оказывают стрессовое влияние на мозг. По ее словам, такие колебания могут усиливать воспалительные процессы, нарушать работу нейронов и повышать нагрузку на сосуды головного мозга, что в долгосрочной перспективе повышает риск развития деменции.

Чтобы избежать этого, Девитт рекомендовала выбирать более здоровые варианты перекуса, в которых содержится белок, клетчатка и полезные жиры. Наиболее подходящими она назвала орехи, йогурт или фрукты. При этом она подчеркнула, что сладости и десерты не нужно исключать из рациона, они абсолютно безопасны, если есть их после основного приема пищи, а не вместо него.