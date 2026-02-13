В прессе появились новые подробности о возможных отношениях Льюиса Хэмилтона и Ким Кардашьян. По данным источников, семикратный чемпион «Формулы-1» с самого начала обозначил ряд принципиальных позиций, касающихся личной жизни.

Сообщается, что 41-летний спортсмен не планирует становиться отцом или брать на себя роль отчима для четверых детей Ким, рождённых в браке с Канье Уэстом. Инсайдеры утверждают, что Хэмилтон предпочитает чётко разграничивать личное пространство и не готов к серьёзным семейным обязательствам.

Кроме того, гонщик не намерен менять привычный образ жизни. По информации источников, он не рассматривает переезд в США и предпочитает оставаться в Европе, где у него есть резиденции в Лондоне и Монако. Также отмечается, что спортсмен тщательно подходит к планированию личного времени и старается избегать излишней публичности.

Официальных комментариев от представителей Хэмилтона и Кардашьян по поводу этих сообщений не поступало.

