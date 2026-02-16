Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эмпатия, которая омолаживает: сила сострадания с точки зрения науки 0 115

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эмпатия, которая омолаживает: сила сострадания с точки зрения науки

Учёные всё чаще говорят о том, что привлекательность человека определяется не только внешними данными. Исследования подтверждают: одна эмоциональная черта способна улучшать самочувствие, замедлять старение и повышать симпатию со стороны окружающих. Речь идёт о сострадании — глубокой эмпатии и стремлении действовать на благо других.

Психологи отмечают, что сострадание — это не жалость, а осознанная форма доброжелательности, включающая понимание эмоций других людей и искреннее желание помочь.

1. Сострадание замедляет старение

Учёные связывают сострадание с замедлением биологических процессов старения. В исследовании, где участники практиковали медитации на развитие доброжелательности в течение 12 недель, выяснилось: у них не сократилась длина теломер — участков ДНК, связанных с процессом старения клеток. У тех, кто не занимался подобными практиками, теломеры уменьшились в обычном темпе.

Таким образом, сострадание, по сути, помогает организму «сохранять время».

2. Эмпатичные люди воспринимаются как более привлекательные

Работы психологов показывают, что участливые и доброжелательные люди кажутся более притягательными. Исследование Университета Айовы установило: на подсознательном уровне мы тянемся к сострадательным личностям, поскольку воспринимаем их как эмоционально зрелых и безопасных партнёров.

3. Медитации сострадания — не «духовная магия», а навык

Практики, направленные на развитие эмпатии, формируют устойчивые нейронные связи, отвечающие за позитивные эмоции. Они помогают:

  • укреплять стрессоустойчивость;
  • повышать уровень оптимизма;
  • снижать проявления тревожности и посттравматического стресса;
  • усиливать чувство связи с другими людьми.

4. Простая техника медитации сострадания

Попробовать можно уже сегодня. Вот базовая схема:

  1. Вспомните близкого человека и почувствуйте тёплое отношение к нему.
  2. Позвольте этому чувству наполнить тело, а затем направьте его и на себя.
  3. Расширяйте ощущение доброжелательности — сначала на комнату, потом на дом, город и весь мир.
  4. Если внимание рассеивается — просто вернитесь к первому шагу.

Пяти–десяти минут такой практики в день достаточно, чтобы почувствовать эффект.

5. Почему сострадание «работает»

Когда человек видит проявление доброты, в его мозге активируется так называемый «эффект морального подъёма». Это вызывает желание поступать так же, усиливая цепочку положительных действий. Сострадание становится «заразным» — одно доброе действие провоцирует десятки других.

Сострадание — не просто моральная добродетель. Это мощный психологический ресурс, способный менять и внутреннее состояние, и то, как нас воспринимают окружающие.

Источник

Читайте нас также:
#наука #доброта #эмоции #старение #исследования #эмпатия #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний
Изображение к статье: Врач дала несколько советов для облегчения кашля во время простуды
Изображение к статье: Михаил Галустян после развода нашел новую любовь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео