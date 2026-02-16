Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молодежь нашла лучшую замену сексу 0 849

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодежь нашла лучшую замену сексу
ФОТО: Freepik

Зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 годы, нашли лучшую замену интиму в отношениях. Подробности публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что современная молодежь предпочитает качественный сон сексу. По данным аналитиков EduBirdie, 67 процентов представителей поколения Z. выбирают отдых вместо интима. Кроме того, 46 процентов опрошенных предпочитают интимной близости время, проведенное в одиночестве.

«Данные показывают, что поколение Z более осознанно подходит к интимным отношениям, чем старшие поколения: 82 процента настаивают на обсуждении границ перед интимной близостью, и 92 процента чувствуют себя уверенно, говоря "нет" в постели», — подытожила эксперт EduBirdie Юлия Алексеенко.

Читайте нас также:
#молодежь #отношения #сон #сексуальность #интим
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Раскрыт неожиданный вред недосыпа для мозга подростков
Изображение к статье: Тайная свадьба Егора Бероева: как 21-летняя балерина разрушила 20-летний брак
Изображение к статье: Пожилой мужчина списал головные боли на храп и оказался смертельно болен
Изображение к статье: Обнаружен скрытый фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео