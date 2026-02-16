Зумеры, родившиеся с 1997 по 2012 годы, нашли лучшую замену интиму в отношениях. Подробности публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что современная молодежь предпочитает качественный сон сексу. По данным аналитиков EduBirdie, 67 процентов представителей поколения Z. выбирают отдых вместо интима. Кроме того, 46 процентов опрошенных предпочитают интимной близости время, проведенное в одиночестве.

«Данные показывают, что поколение Z более осознанно подходит к интимным отношениям, чем старшие поколения: 82 процента настаивают на обсуждении границ перед интимной близостью, и 92 процента чувствуют себя уверенно, говоря "нет" в постели», — подытожила эксперт EduBirdie Юлия Алексеенко.