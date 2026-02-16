Ранние признаки алкоголизма могут маскироваться под эмоциональные нарушения и не всегда выглядят очевидно, об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Врач отметил, что часто при развитии алкогольной зависимости меняются привычки употребления. Например, человек пьет один или тайно выпивает дополнительную дозу, а также начинает использовать спиртное, чтобы расслабиться или уснуть. Кроме того, на формирование зависимости могут указывать когнитивные изменения, такие как снижение концентрации, забывчивость и отрицание очевидных последствий употребления.

Исаев предупредил, что скрытый алкоголизм чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По его словам, это объясняется тем, что женщины тщательнее маскируют проблему, так как боятся осуждения и хотят соответствовать образу идеальной жены или матери. Второй причиной нарколог назвал быстрое привыкание к спиртному.

Исаев пояснил, что у женщин ниже активность ферментов, которые расщепляют этанол, выше процент жировой ткани и меньше объем воды в организме. «Все это приводит к более высокой концентрации этанола в крови при той же дозировке и ускоренному поражению всех органов. Кроме того, гормональные колебания могут усиливать эффект алкоголя и способствовать более быстрому развитию зависимости», — заявил врач.