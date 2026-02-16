Baltijas balss logotype
Носить рубашки задом наперед стало трендом

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Ik Aldama / Legion-media.com

Фото: Ik Aldama / Legion-media.com

Vogue назвал трендом надетые задом наперед рубашки.

Редакторы журнала Vogue назвали необычный модный тренд 2026 года. Материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, популярным стало носить рубашки задом наперед. Подобные образы продемонстрировали манекенщики на шоу итальянского бренда Prada. На данный стилистический прием обратили внимание пользователи TikTok и Instagram, поспособствовав его распространению.

В свою очередь, бренды Zomer, Victoria Beckham и Givenchy ранее демонстрировали надетые задом наперед плащи, свитера и платья.

#мода #TikTok #instagram #стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

