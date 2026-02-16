Baltijas balss logotype
Скандальная премьера: Михаил Ефремов бегал за Анной Михалковой по сцене в семейных трусах 0 494

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В этом спектакле отобразился весь гротеск сегодняшней России.

В этом спектакле отобразился весь гротеск сегодняшней России.

ФОТО: Freepik

Билеты на спектакль «Без свидетелей» раскупили за считаные часы.

Cостоялся генеральный прогон новой постановки в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова». Еще до премьеры сценической версии драмы «Без свидетелей» к проекту было приковано огромное внимание именно из-за исполнителя главной мужской роли, который вернулся в строй после всем известной трагической истории.

Официальная премьера постановки «Без свидетелей» намечена на 25 и 26 марта. Однако некоторым счастливчикам уже удалось оценить работу засидевшегося без дела артиста, партнершей которого выступила неподражаемая Анна Михалкова. Среди первых зрителей, помимо Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна (автор сценической версии), - Сергей Шакуров, Николай Бурляев, Александр Цыпкин, Михаил Горевой, Дмитрий Бикбаев и Светлана Тома.

«Главное, чтобы к концу спектакля вас не оказалось меньше, чем сейчас… Я очень надеюсь, что здесь, в основном, люди, которые знают, что такое театр, знают, как волнуются актеры. Во всяком случае, мы бы не рискнули выходить на зрителя, если бы не чувствовали, что готовы высказаться. Берегите нервы, пенсионеры!» — высказался Михалков со сцены перед началом спектакля.

Судя по громким аплодисментам, присутствующие смогли по достоинству оценить ту самоотдачу, которую продемонстрировал Михаил Олегович. В любовной драме Ефремов предстал в нескольких образах – веселого Санты, элегантного франта в костюме с бабочкой, а под конец истории – практически голышом в огромных семейных трусах с внушительным животом. Перед тем как был опущен занавес, в зале раздались громкие аплодисменты, которые не стихали в течение нескольких минут.

Ранее билеты на спектакль с Ефремовым «Без свидетелей» раскупили за считаные часы. По словам театрального критика, автора проекта «Слово Славы» Вячеслава Герасимчука, такому невероятному ажиотажу вокруг персоны Михаила Олеговича есть вполне разумные объяснения.

Читайте нас также:
#артист #театр
Оставить комментарий

