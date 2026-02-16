Cостоялся генеральный прогон новой постановки в «Мастерской „12“ Никиты Михалкова». Еще до премьеры сценической версии драмы «Без свидетелей» к проекту было приковано огромное внимание именно из-за исполнителя главной мужской роли, который вернулся в строй после всем известной трагической истории.

Официальная премьера постановки «Без свидетелей» намечена на 25 и 26 марта. Однако некоторым счастливчикам уже удалось оценить работу засидевшегося без дела артиста, партнершей которого выступила неподражаемая Анна Михалкова. Среди первых зрителей, помимо Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна (автор сценической версии), - Сергей Шакуров, Николай Бурляев, Александр Цыпкин, Михаил Горевой, Дмитрий Бикбаев и Светлана Тома.

«Главное, чтобы к концу спектакля вас не оказалось меньше, чем сейчас… Я очень надеюсь, что здесь, в основном, люди, которые знают, что такое театр, знают, как волнуются актеры. Во всяком случае, мы бы не рискнули выходить на зрителя, если бы не чувствовали, что готовы высказаться. Берегите нервы, пенсионеры!» — высказался Михалков со сцены перед началом спектакля.

Судя по громким аплодисментам, присутствующие смогли по достоинству оценить ту самоотдачу, которую продемонстрировал Михаил Олегович. В любовной драме Ефремов предстал в нескольких образах – веселого Санты, элегантного франта в костюме с бабочкой, а под конец истории – практически голышом в огромных семейных трусах с внушительным животом. Перед тем как был опущен занавес, в зале раздались громкие аплодисменты, которые не стихали в течение нескольких минут.

Ранее билеты на спектакль с Ефремовым «Без свидетелей» раскупили за считаные часы. По словам театрального критика, автора проекта «Слово Славы» Вячеслава Герасимчука, такому невероятному ажиотажу вокруг персоны Михаила Олеговича есть вполне разумные объяснения.