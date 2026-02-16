Baltijas balss logotype
Выявлена неожиданная опасность популярных напитков 0 502

Lifenews
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Rawpixel.com/ Freepik

Фото: Rawpixel.com/ Freepik

Регулярное употребление сладких напитков связано с повышенной тревожностью.

Регулярное употребление сладких напитков может быть связано с повышенными симптомами тревожности у подростков. К такому выводу пришли исследователи из Борнмутского университета, проанализировав данные ряда ранее опубликованных работ. Результаты обзора опубликованы в журнале Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

Авторы изучили исследования, в которых оценивались пищевые привычки и психическое состояние молодых людей. Речь шла о газированных напитках, энергетиках, сладких соках, сиропах, подслащенных чае и кофе, а также ароматизированном молоке — то есть напитках с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью. Во всех работах прослеживалась устойчивая связь между высоким потреблением таких напитков и более выраженными симптомами тревожности.

При этом ученые подчеркивают: обнаруженная связь не доказывает, что именно сахар вызывает тревожные расстройства. Возможен и обратный сценарий — подростки с тревожностью чаще выбирают сладкие напитки. Кроме того, на оба показателя могут влиять общие факторы, например, семейная обстановка или нарушения сна.

Тем не менее исследователи считают, что полученные данные важны с точки зрения профилактики. За последние годы уровень тревожных расстройств среди подростков заметно вырос, и выявление изменяемых факторов образа жизни может помочь снизить риски.

#сахар #образ жизни #питание #профилактика #подростки #напитки #здоровье
