Нехватка ряда витаминов может быть связана с развитием и прогрессированием болезни Альцгеймера, а коррекция дефицита — с замедлением ухудшения когнитивных функций. К такому выводу пришли итальянские исследователи, проанализировав данные клинических и экспериментальных работ о роли витаминов в нейродегенерации. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Авторы обзора отмечают, что при болезни Альцгеймера часто выявляются сниженные уровни как жирорастворимых витаминов (A, D, E, K), так и водорастворимых — прежде всего группы B и витамина C. Наиболее убедительные данные получены для витаминов B6, B9 и B12, которые участвуют в обмене гомоцистеина. Повышенный уровень этого вещества связан с ускоренной атрофией мозга и когнитивным снижением. В ряде исследований двухлетний прием комбинации этих витаминов замедлял уменьшение объема мозга у пациентов с легкими когнитивными нарушениями.

Перспективные результаты также показаны для витамина D — особенно на ранних стадиях заболевания, — и для антиоксидантов, таких как витамины C и E. Они могут снижать окислительный стресс и воспаление, которые считаются важными звеньями патогенеза

болезни. При этом авторы подчеркивают: эффект чаще наблюдался при комбинированном приеме витаминов, а не при использовании одного вещества.

Исследователи отмечают, что болезнь Альцгеймера имеет много факторов риска, поэтому устранение изолированного дефицита вряд ли станет универсальным решением. Тем не менее данные обзора подтверждают: питание и микронутриенты могут играть важную роль в стратегии профилактики и замедления нейродегенерации.