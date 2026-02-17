Итальянский пластический хирург Алессандро Литтара рассказал, что проводил процедуры по увеличению пениса прыгунам с трамплина с использованием гиалуроновой кислоты.

Специалист объяснил, что спортсмены обращались за инъекциями гиалуроновой кислоты. «За последние годы я выполнил свыше трех тысяч подобных процедур, так что обладаю солидным опытом», — отметил Литтара. По его словам, после коррекции пациенты нередко переходят на белье и одежду на размер больше.

Поводом для обсуждения проблемы стали публикации в немецком таблоиде Bild, где впервые появились спекуляции об инъекциях. Из-за разговоров о необычном виде допинга в преддверии Олимпийских игр в Милане скандал уже окрестили «пенисгейтом».