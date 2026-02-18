Со страной можно начать знакомиться уже в воздухе.

От малазийских шашлычков сатэ до корейского пибимпапа - блюда авиакомпаниий, которые раздвигают горизонты типичного бортового рациона.

Погружение в культуру страны уже не сводится к посещению музеев и объектов культурного наследия - в наши дни для путешественников не менее важно попробовать традиционные блюда и напитки.

Однако первое знакомство с местными вкусами может произойти задолго до того, как вы приземлитесь в пункте назначения: авиакомпании, особенно флагманские, предлагают блюда своих стран в меню на борту самолета.

Забудьте о стандартных сэндвичах с курицей или овощных пастах - эти авиакомпании по-настоящему стараются произвести впечатление своим ассортиментом.

Скандинавские деликатесы на Finnair

Скандинавские страны традиционно не считались местами для гурманов, но в последние годы ситуация изменилась благодаря появлению новой скандинавской кухни. Чтобы попробовать гастрономическое предложение Финляндии, не обязательно заказывать столик в ресторане Palace в Хельсинки или Kaskis в Турку, отмеченном звездами Мишлен: бортовое меню Finnair призвано продемонстрировать деликатесы этой страны.

Точное меню зависит от направления и времени полета, но, например, те, кто летит бизнес-классом в Хельсинки из Дохи, начнут свое путешествие с таких блюд, как гравлакс с апельсином и анисом, вяленый лосось, приготовленная на медленном огне баранья лопатка, а затем финские сыры, включая голубой Аура и стаут вильо Херккуюустола.

В карте напитков также представлены местные варианты, такие как Ainoa Valokki, морошковое десертное вино, и крепкие напитки от Kyrö Distillery Company. Фирменный коктейль Finnair "Северный румянец" включает джин, апельсиновую цедру, биттеры и, конечно же, бруснику.

Свежие шашлычки сатэ на борту самолета Malaysia Airlines

Малайзия, пожалуй, больше всего известна своим сатэ. В бизнес-классе гости могут заказать шашлычки из курицы, говядины или грибов львиной гривы, которые подаются с арахисовым соусом.

Клиенты экономического класса, совершающие международные перелеты, также могут попробовать такие классические блюда, как икан бакан с наси берингин - рис в южно-малазийском стиле, который подается с рыбой в остром кокосовом соусе, а также креветки самбал или курицу ренданг в сочетании с национальным блюдом Малайзии наси лемак.

В 2026 году авиакомпания Malaysia Airlines ввела новое меню Best of Malaysia на внутренних рейсах из Сабаха и Саравака в Куала-Лумпур. Тематика блюд будет меняться каждый месяц. В февральском меню будут представлены блюда из Перака, в том числе наси ванггей с аям беремпахом, популярное блюдо из Ипоха с курицей в соусе карри.

Знаменитый тайваньский ресторан Din Tai Fung на рейсе EVA Air

Помимо чая с пузырьками, самым большим культурным экспортом Тайваня может быть только Din Tai Fung. Основанная в 1958 году, сеть ресторанов сегодня имеет филиалы по всему миру в таких странах, как Великобритания, США, Канада, ОАЭ, а также в большинстве стран Юго-Восточной Азии.

Вам не придется стоять в огромных очередях, чтобы отведать суповые пельмени сяолунбао: тайваньская авиакомпания EVA Air заключила партнерство с брендом и предлагает блюда Din Tai Fung на некоторых рейсах из Тайбэя по таким направлениям, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Токио и Бангкок.

Среди вариантов - сочные пельмени из свинины, острые вонтоны с креветками и свининой и суп-лапша с тушеной говядиной, хотя меню постоянно меняется.