Новейший фантастический сериал «Дом дракона» потрясет фанатов жанра 1 348

Lifenews
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В старину у прекрасных дам были такие спутники.

В старину у прекрасных дам были такие спутники.

В грядущем сезоне будет масштабная батальная сцена.

Стриминговый сервис НВО Max выпустил первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Дом дракона», слоган которого звучит довольно зловеще: «Из огня рождается тьма». Предстоящий сезон станет предпоследним, поскольку HBO подтвердило, что сериал будет состоять из четырех сезонов.

На видео показаны члены расколотого Дома Таргариенов, вступающие в бой, и множество огненных сражений с драконами. В грядущем сезоне будет масштабная батальная сцена, которая изначально планировалась для второго сезона, но в итоге была перенесена в третий после того, как количество серий второго сезона было сокращено до восьми.

В трейлере Эймонд Таргариен восседает на Железном Троне после того, как его брат Эйгон был изуродован в прошлом сезоне, а его мать, королева Алисента Хайтауэр, тайно покинула Королевскую Гавань, чтобы сдать город войскам Рейниры. Также выясняется, что Рейнира обнаружила новых драконов для своей армии, что стало бы катастрофой для Алисенты и её семьи. Показаны и другие масштабные сражения, включая, по всей видимости, битву в Гулете, где сын Рейниры, Джейс, сражается на своём драконе против флота дома Веларион.

В третьем сезоне к своим ролям вернутся Мэтт Смит, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Стив Туссен, Рис Иванс, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл, Мэттью Нидхэм, Том Беннетт, Киран Бью, Курт Эгиаван, Фредди Фокс, Клинтон Либерти, Гейл Ранкин и Абубакар Салим. К ним также присоединились новички: Джеймс Нортон в роли Ормунда Хайтауэра, Томми Фланаган в роли лорда Родерика Дастина, Дэн Фоглер в роли сэра Торрена Мандерли, Том Каллен в роли сэра Лютора Ларджента, Джоплин Сибтейн в роли сэра Смелого Джона Рокстона и Барри Слоун в роли сэра Адриана Редфорта.

Поклонники смогут сами оценить новый сезон сериала в июне.

Трейлер третьего сезона «Дома дракона» вышел в преддверии выхода финальной серии первого сезона нового приквела «Игры престолов» «Рыцарь Семи Королевств», который получил множество похвальных отзывов от поклонников и критиков.

Фантастический драматический сериал «Дом дракона», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Огонь и кровь», повествующем об истории дома Таргариенов, разворачивается примерно за 200 лет до событий «Игры престолов».

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • АП
    Алексей Попович
    22-го февраля

    Сезончик обещает быть насыщенным. К сожалению, финал я знаю, в самой "Игре Престолов" есть момент, где рассказывают, чем всё закончилось.

    2
    1

