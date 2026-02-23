Baltijas balss logotype
Не только Ниагара: неожиданные тайны водопадов 0 118

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не только Ниагара: неожиданные тайны водопадов

Кажется, что водопад — это всего лишь вода, падающая с высоты. Но на самом деле это явление остаётся предметом научных исследований и скрывает множество неожиданных деталей. От строгих критериев «настоящего» водопада до гиганта, скрытого под водой, — вот четыре нетривиальных факта, которые заставят взглянуть на них иначе.

Не вся падающая вода — это водопад

С научной точки зрения водопад — это более или менее вертикальный поток воды, стекающий с края обрыва, подвергшегося эрозии.

Чтобы поток считался водопадом, он должен:

  • иметь высоту более 1,5 метра;

  • стекать с размытого края;

  • получать питание из водоёма, который пополняется хотя бы раз в год дождевой или талой водой.

Если вода просто течёт по неразмытой скале — это уже не водопад.

Водопады могут возникать сами по себе

Современные исследования показали: водопад не всегда появляется из-за внешних катаклизмов.

Река постепенно размывает мягкие породы (например, известняк или сланец), оставляя более твёрдые — гранит или базальт. Когда мягкий слой полностью разрушается, формируется перепад высоты, и вода начинает падать вниз, создавая естественный водопад без участия катастрофических событий.

Крупнейший водопад находится под водой

Самый большой водопад на планете скрыт под поверхностью воды — в Датском проливе между Исландией и Гренландией.

11aeb03e41.jpg

Так называемый Датский водопад образуется из-за разницы температур и плотности водных масс. Холодные воды опускаются вниз через подводные «желоба» и переливаются через их край.

Его высота достигает примерно 11 500 футов (более 3,5 километра), что делает его крупнейшим водопадом на Земле — даже несмотря на то, что увидеть его можно только на научных схемах и моделях.

Водопад как двигатель промышленной революции

Обычно промышленную революцию связывают с паровым двигателем. Однако в США важную роль сыграла сила воды.

Водопад Грейт-Фолс в городе Патерсон стал ключевым источником гидроэнергии для первых американских фабрик.

Идею промышленного города продвигал Александр Гамильтон. Благодаря энергии водопада здесь быстро развилось производство хлопка, бумаги, шелка, боеприпасов и железнодорожного оборудования.

Так природное явление стало фундаментом одного из центров американской индустриализации.

Источник

#туризм #наука #экология #природа #технологии #исследования #география
