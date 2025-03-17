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Как сохранить молодость и здоровье после 40 лет: главные секреты 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
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Как сохранить молодость и здоровье после 40 лет: главные секреты
ФОТО: Freepik

Когда организм недостаточно гидратирован, все замедляется: пищеварение, обмен веществ, кровообращение и даже работа мозга.

Надлежащее питье воды после 40 лет может существенно способствовать омоложению. Вода не только поддерживает оптимальную работу всех систем организма, но и помогает сохранить упругость кожи и улучшает обмен веществ. Об этом сообщает сайт Eat This, Not That!

Почему правильное увлажнение важно после 40

Доктор Джефф Розенберг рассказал, что с возрастом тело не так эффективно удерживает воду, кожа становится тоньше, вызывая дополнительную потерю воды. Также функция почек естественным образом снижается, то есть обезвоживание становится более распространенным, даже если мы не чувствуем жажды.

Когда организм недостаточно гидратирован, все замедляется: пищеварение, обмен веществ, кровообращение и даже работа мозга. Обезвоживание также ускоряет признаки старения, снижая эластичность кожи. Правильное увлажнение помогает поддерживать тонус кожи, поддерживает работу органов и стабильный уровень энергии, позволяя оставаться активными и чувствовать бодрость.

Начните свой день с электролитов, а не только с воды

Электролиты помогают организму удерживать воду и улучшают эффективность гидратации. С возрастом натриево-калиевый баланс меняется, что делает людей более склонными к обезвоживанию.

Утром выпейте стакан воды с добавлением щепотки морской соли и лимона.

Выбирайте увлажняющие продукты

Увлажняющие продукты обеспечивают медленное высвобождение воды, одновременно предоставляя клетчатку, антиоксиданты и витамины.

Добавьте в свой рацион огурцы, арбуз, апельсины или зелень.

Пейте воду постоянно, а не только тогда, когда чувствуете жажду

Реакция на жажду ослабевает с возрастом, что делает ее ненадежным сигналом для увлажнения. Можно держать возле кровати или рабочего места бутылку с водой и пить в течение дня.

Установите напоминание или используйте помеченную бутылку воды, чтобы отслеживать потребление.

Пейте травяные чаи для дополнительного увлажнения и антиоксидантов

Травяные чаи обеспечивают увлажнение и содержат соединения, которые борются с воспалением и улучшают кровообращение. Замените один кофе или сладкий напиток на травяной чай, например, гибискус, зеленый чай или ромашка.

Основное заблуждение заключается в том, что якобы кофе и газированные напитки увлажняют организм, тогда как они наоборот способствуют обезвоживанию.

Ограничьте употребление алкоголя и кофеина

Такие напитки действуют как диуретики, увеличивая потерю жидкости и влияя на уровень гидратации. На каждый алкогольный или кофеиновый напиток выпейте стакан воды или другого напитка, содержащего электролит.

Что произойдет после достаточного питья воды

Увлажнение является ключом к здоровому старению. Следуя этим советам, вы можете ожидать:

  • кожа станет гладкой, с меньшим количеством тонких морщин

  • возникнет более стабильный уровень энергии в течение дня

  • улучшится пищеварение и уменьшатся проблемы со вздутием или запорами

  • появится лучшая подвижность суставов

Взрослые, которые активно занимаются спортом, требуют больше потребления воды, из-за повышенной потери пота. Поэтому необходимо:

  • перед тренировкой выпейте по крайней мере пол литра воды за 30-60 минут до тренировки

  • после тренировок пополняйте запас жидкостью с высоким содержанием электролитов, чтобы восстановить баланс

  • не забывайте учитывать окружающую среду: когда погода очень жаркая или холодная, вы теряете воду гораздо быстрее

#молодость #вода #здоровье
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