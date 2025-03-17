Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии создается совершенно новая госструктура - зарплаты и премии уже назначены 4 48824

Наша Латвия
Дата публикации: 17.03.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии создается совершенно новая госструктура - зарплаты и премии уже назначены
ФОТО: LETA

Центр кризисного управления (ЦКУ) должен был начать работу еще в этом году, для него уже найден руководитель, составлен список сотрудников и даже запланированы премии, однако закон о создании центра все еще находится в процессе согласования, сообщила передача Латвийского телевидения "de facto".

ЦКУ будет совершенно новым органом, каких в Латвии еще никогда не было. После восстановления независимости было предпринято не менее трех попыток создать структуры, которые помогали бы правительству справляться с кризисными ситуациями, но они оказались неэффективными или лишними. Участвующие в создании ЦКУ стороны уверены, что теперь все будет по-другому.

В ЦКУ будут круглосуточно дежурить эксперты, информация в центр будет поступать от различных служб, в том числе из-за рубежа, а затем эксперты, представляющие различные сферы, будут анализировать события, каталогизировать риски и прогнозировать развитие ситуации.

В Государственной пожарно-спасательной службе, в ведении которой до сих пор находился секретариат по управлению кризисами, отмечают, что пока рано оценивать возможные улучшения в процессе управления кризисами, поскольку закон еще находится в стадии разработки. Важнейшей задачей кризисного центра должен стать поиск решений в ситуациях, которые затрагивают разные отрасли и могут иметь разные последствия.

Lsm.lv

×
Читайте нас также:
#кризис
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
5
0
0
164
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео