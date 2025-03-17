Baltijas balss logotype

Сладкоежкам на заметку: постное морковное печенье с изюмом 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Сладкоежкам на заметку: постное морковное печенье с изюмом

Это блюдо станет отличным дополнением к вашему столу во время поста или просто как полезная альтернатива привычным сладостям. Вкусное, нежное и насыщенное витаминами, оно обязательно понравится и взрослым, и детям.

Почему стоит попробовать этот рецепт

Полезный состав. Морковное печенье богато витаминами A, C и K, а также клетчаткой, которая способствует улучшению пищеварения. Изюм добавляет сладость естественным образом, заменяя сахар.

Без животных продуктов. Идеально подходит для тех, кто соблюдает пост или предпочитает вегетарианское питание.

Простота приготовления. Вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов и минимум усилий.

Универсальность. Печенье можно подавать как самостоятельный десерт или использовать в качестве основы для фруктовых салатов, йогуртов и даже мороженого.

Ингредиенты:

Морковь — 2 шт. (среднего размера)

Изюм — 100 г

Пшеничная мука — 200 г

Сахар — 150 г (можно заменить на кокосовый или тростниковый сахар)

Растительное масло — 50 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 10 г (по желанию)

Щепотка соли

Корица молотая — 0,5 ч. л. (по вкусу)

Цедра апельсина или лимона — 1 ч. л. (опционально)

Приготовление:

Промойте и очистите морковь. Натрите её на мелкой терке. Если хотите получить более гладкую текстуру, используйте кухонный комбайн или блендер.

Залейте изюм горячей водой на 10 минут, чтобы он стал мягким. Затем слейте воду и обсушите его бумажным полотенцем.

Если используете цедру апельсина или лимона, аккуратно снимите её с фрукта с помощью мелкой терки. Старайтесь не задевать белую часть кожуры, чтобы избежать горечи.

В глубокую миску просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Это поможет тесту стать воздушным и легким.

Добавьте сахар, ванильный сахар (если используете), корицу и цедру. Перемешайте сухие ингредиенты ложкой или венчиком.

Введите натертую морковь и изюм. Перемешайте всё руками или лопаточкой, чтобы масса стала однородной.

Постепенно добавляйте растительное масло, продолжая замешивать тесто. Оно должно получиться достаточно плотным, но эластичным.

Застелите противень пекарской бумагой или слегка смажьте его растительным маслом.

Возьмите небольшую порцию теста (примерно размером с грецкий орех) и скатайте его в шарик. Выкладывайте шарики на подготовленный противень, оставляя между ними расстояние около 2-3 см.

Немного приплюсните каждый шарик ладонью, чтобы придать печенью плоскую форму. Это сделает его более равномерным при выпечке.

Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте противень с печеньем в разогретую духовку и выпекайте около 20-25 минут. Время может варьироваться в зависимости от вашей духовки, поэтому следите за процессом. Печенье готово, когда края станут золотистыми, а центр останется мягким.

После выпечки достаньте противень и оставьте печенье остывать на решетке. Это позволит ему равномерно остыть и сохранить свою структуру.

Остывшее печенье можно посыпать сахарной пудрой или украсить ягодами. Также отлично сочетается с медом, вареньем или джемом.

Подавайте к чаю, кофе или молочным напиткам. Оно идеально подходит как для завтрака, так и для перекуса в течение дня.

Советы и рекомендации:

  • Попробуйте добавить в тесто орехи (грецкие, миндаль, фундук), семечки подсолнуха или тыквы для дополнительной текстуры и питательности.

  • Печенье хорошо хранится в герметичном контейнере при комнатной температуре до недели. Можно заморозить его впрок, а перед подачей разморозить в духовке или микроволновке.

  • Вместо классических круглых печений сделайте звездочки, сердечки или другие фигурки с помощью формочек для вырезания теста.

  • Для снижения калорийности можно уменьшить количество сахара или заменить его стевией, эритритолом или другим натуральным подсластителем.

Этот рецепт постного морковного печенья с изюмом — настоящая находка для любителей здорового питания и вкусных десертов.

Источник: gorodche

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео