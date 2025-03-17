Паническая атака: что это такое и как с ней справиться

Панические атаки могут произойти с любым человеком, в любой момент времени и в любом месте.

Что такое паническая атака

Приступ паники можно определить как внезапное чувство сильного страха, который поражает без предупреждения. Такие атаки могут вызвать тяжелые реакции, которые обычно являются физическими и происходят даже тогда, когда нет очевидной опасности, пишет e-w-e.one.

Паническая атака обычно очень пугает, и пострадавший человек может чувствовать, что он почти угасает. Обычно это результат повышенной тревоги, чаще встречается у людей с паническим расстройством, хотя это также может произойти у людей без такого расстройства.

У кого бывают приступы паники?

Факторы, повышающие риск развития панических атак, включают:

– наследственная история панических атак;

– женщины подвергаются более высокому риску, чем мужчины;

– повышенный стресс из-за смерти или серьезного состояния здоровья близкого человека;

– эмоциональная травма в результате серьезного несчастного случая в прошлом;

– основные изменения в жизни от случаев, таких как тяжелый развод или появление ребенка;

– чрезмерное потребление кофеина;

– курение;

– злоупотребление наркотиками или алкоголем;

– сердечные симптомы.

Точная причина панических атак пока не установлена, но эти факторы играют главную роль в риске их возникновения.

Причины панической атаки

Панические атаки могут быть вызваны из-за следующего:

– генетика;

– стресс;

– определенные изменения в функционировании частей мозга.

Изменения в функционировании мозга обычно вызываются приемом волны сигналов, предназначенных для предупреждения о надвигающейся опасности. Это активирует часть мозга, называемую миндалиной, которая отвечает за контроль тревожной реакции человека.

Миндалевидное тело некоторых людей склонно реагировать даже при отсутствии явной опасности, что делает их более склонными к повышенной тревожности и паническим атакам.

Когда человек получает сигнал реагировать на беспокойство, надпочечники выделяют адреналин. Этот гормон связан с симптомами, такими как потливость, увеличенное биение сердца, бурление в животе и прерывистое дыхание.

Если адреналин выделяется без какой-либо непосредственной опасности, организм будет перегружен гормоном, а это также может привести к панической атаке.

Симптомы панической атаки

Приступы паники могут быть случайными или частыми. Один приступ может отличаться от другого во многих отношениях, но симптомы обычно достигают своего пика в течение нескольких минут с момента начала панической атаки.

Признаки и симптомы, связанные с панической атакой, включают:

– сильный страх потерять контроль или неминуемой смерти;

– чувство неминуемой гибели или опасности;

– быстрое сердцебиение;

– дрожь от страха;

– потливость;

– затрудненное дыхание;

– тошнота;

– озноб;

– сильная головная боль;

– боль в груди;

– спазмы в животе;

– головокружение;

– покалывание по всему телу;

– нечувствительность;

– чувство отрешенности.

Большинство людей с диагнозом паническая атака борются с основным паническим расстройством. Лечение панического расстройства обычно направлено на снижение интенсивности приступов, помогает улучшить качество вашей жизни.

Как остановить паническую атаку

Распознайте начало атаки

Если вы способны распознать надвигающуюся паническую атаку и сказать себе, что это лишь временная атака, вы уже выиграли половину битвы. Это поможет справиться с другими страхами, которые могут затуманить мысли. Это также поможет обратить больше внимания на то, что можно сделать, чтобы предотвратить полномасштабную атаку.

Сфокусируйтесь на чем-нибудь

Найдите любой объект, который привлечет ваше внимание. Сосредоточьте всю свою энергию на том, чтобы запомнить цвет, форму, рисунок и размер объекта. Это может помочь в управлении панической атакой и облегчении ее симптомов.

Попробуйте расслабить все мышцы

Сделайте сознательное усилие, чтобы расслабить все мышцы тела одновременно. Начните с пальцев и медленно двигайтесь вверх по рукам, а затем по всему телу. Мышечная релаксация эффективна при лечении генерализованного тревожного расстройства. Это также может помочь контролировать реакцию тела на паническую атаку.

Легкие упражнения

Выполнение некоторых легких упражнений может повысить уровень эндорфина, улучшив кровообращение и настроение. Избегайте энергичных упражнений, практикуйте мягкие и умеренные, такие как ходьба или плавание. Не занимайтесь никакими упражнениями, если у вас гипервентиляция или трудности с дыханием.

Понюхайте лавандовое масло

Эфирное масло лаванды также может стать отличным решением для борьбы с надвигающейся панической атакой. Масло лаванды эффективно уменьшает симптомы тревожности.

Сделайте глубокий вдох

Глубокое дыхание – это популярная техника для уменьшения симптомов панической атаки. Вам необходимо вдохнуть, сосредоточившись на воздухе, заполняющем ваши легкие. Задержите дыхание на секунду, медленно выдохните. Контролируемое глубокое дыхание может помочь при стрессе и тревоге, а также уменьшить другие симптомы, связанные с панической атакой.

Успокойтесь и закройте глаза

В тот момент, когда вы почувствуете приступ паники, закройте глаза и заблокируйте любые дополнительные раздражители, беспокоящие вас. Это может помочь вам чувствовать себя спокойно почти сразу, а также лучше сосредоточиться на дыхании.

Вспомните о чем-то веселом

Еще один отличный способ борьбы с панической атакой заключается в том, чтобы избежать ситуации, которая ее вызывает. Хотя вы не можете избежать сценария физически, но способны сделать это мысленно. Представьте себя в месте, которое вас радует. Это может быть дом со всеми вашими близкими или любое другое. Сосредоточьтесь на его мельчайших деталях, так как это позволит вам чувствовать себя спокойным и расслабленным.

Упражнение на внимательность

Практика внимательности позволит проверить реальность вашего окружения. Панические атаки часто могут увести вас от реальности. Сосредоточение на практике внимательности, будь то ощущение текстуры одежды или волос, может помочь вам остаться в сознании.