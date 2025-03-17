Министр иностранных дел Латвии Байба Браже и делегация предпринимателей с сегодняшнего дня до 20 марта будут находиться с рабочим визитом в Индии, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Во время визита в Нью-Дели и Бангалор Браже встретится с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и другими должностными лицами, выступит на конференции "Райсинский диалог", примет участие в организованном НАТО, "Observer Research Foundation" и фондом Конрада Аденауэра семинаре, а также вместе с группой латвийских предпринимателей проведет ряд деловых встреч.

Министр примет участие в организованной Индийской конфедерацией промышленности программе бизнес-обмена и возглавит программу встреч латвийских предпринимателей в Бангалоре, где расскажет индийским партнерам о достижениях Латвии в сфере информационно-коммуникационных технологий, космической индустрии и инноваций.

Вместе с министром в Индию отправится группа предпринимателей, представляющих отрасль информационно-коммуникационных технологий, космическую индустрию, медицину и химическую промышленность.

Как отмечает МИД, между Латвией и Индией ведется активный двусторонний диалог, обмен визитами на высоком уровне и тесное сотрудничество в рамках международных организаций. Латвия заинтересована в углублении экономических связей с Индией и развитии сотрудничества на уровне парламентов.