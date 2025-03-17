Почему опасно смотреть собаке в глаза - кинолог объяснила причину

Люди используют взгляд, чтобы передать свои чувства и эмоции, однако при контакте с собакой, особенно незнакомой, прямой взгляд в глаза может быть крайне опасной ошибкой. Об этом пишет профессиональный дрессировщик Адриенна Фаричелли в материале для ParadePets.

Когда собаки встречаются друг с другом, они обычно избегают прямого зрительного контакта. Таким образом они пытаются уменьшить любое потенциальное напряжение, которое может возникнуть во время взаимодействия.

"В мире людей длительный зрительный контакт обычно сигнализирует о вовлеченности, доверии или глубоком чувстве связи… В мире собак непрерывный взгляд — по большей части — не является двусмысленным. Это не любопытство, не отстраненность и не восхищение. Это прямой вызов, эквивалентный фразе "Хочешь подраться?", - объясняет она.

Обычно люди при встрече с собакой инстинктивно смотрят ей в глаза. На расстоянии это обычно безвредно, но проблемы обычно возникают по мере приближения, особенно если собака гуляет одна и, что самое главное, не любит прямой зрительный контакт.

"В то время как мы можем пытаться передать чувства дружелюбия или восхищения, глядя на собаку, рассматриваемая собака может интерпретировать наш взгляд совершенно по-другому. Возможно, как вызов, угрозу или нежелательное вторжение в ее воспринимаемое пространство", - объясняет Фаричелли.

Если собака продолжает чувствовать себя некомфортно, она может начать сообщать о своих чувствах беспокойства, облизывая губы, зевая и отворачивая голову. Если эти сигналы игнорируются, и человек продолжает смотреть, наклоняться или, что хуже всего, тянуться, чтобы погладить собаку или позволить собаке обнюхать свою руку, собака может почувствовать необходимость напрячься, зарычать или даже укусить.

Однако кинолог отмечает важный факт: хотя собаки могут инстинктивно воспринимать прямой зрительный контакт как угрозу, однако они потратили тысячи лет на адаптацию к жизни рядом с людьми. Поэтому со временем многие собаки усвоили, что зрительный контакт с людьми не всегда означает неприятности. На самом деле, наоборот, он может быть мощным инструментом для общения и установления связей.