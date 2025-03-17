Baltijas balss logotype

Почему опасно смотреть собаке в глаза - кинолог объяснила причину 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
1001sovet
Почему опасно смотреть собаке в глаза - кинолог объяснила причину
ФОТО: dreamstime

Собаки воспринимают прямой взгляд абсолютно иначе, чем люди.

Люди используют взгляд, чтобы передать свои чувства и эмоции, однако при контакте с собакой, особенно незнакомой, прямой взгляд в глаза может быть крайне опасной ошибкой. Об этом пишет профессиональный дрессировщик Адриенна Фаричелли в материале для ParadePets.

Когда собаки встречаются друг с другом, они обычно избегают прямого зрительного контакта. Таким образом они пытаются уменьшить любое потенциальное напряжение, которое может возникнуть во время взаимодействия.

"В мире людей длительный зрительный контакт обычно сигнализирует о вовлеченности, доверии или глубоком чувстве связи… В мире собак непрерывный взгляд — по большей части — не является двусмысленным. Это не любопытство, не отстраненность и не восхищение. Это прямой вызов, эквивалентный фразе "Хочешь подраться?", - объясняет она.

Обычно люди при встрече с собакой инстинктивно смотрят ей в глаза. На расстоянии это обычно безвредно, но проблемы обычно возникают по мере приближения, особенно если собака гуляет одна и, что самое главное, не любит прямой зрительный контакт.

"В то время как мы можем пытаться передать чувства дружелюбия или восхищения, глядя на собаку, рассматриваемая собака может интерпретировать наш взгляд совершенно по-другому. Возможно, как вызов, угрозу или нежелательное вторжение в ее воспринимаемое пространство", - объясняет Фаричелли.

Если собака продолжает чувствовать себя некомфортно, она может начать сообщать о своих чувствах беспокойства, облизывая губы, зевая и отворачивая голову. Если эти сигналы игнорируются, и человек продолжает смотреть, наклоняться или, что хуже всего, тянуться, чтобы погладить собаку или позволить собаке обнюхать свою руку, собака может почувствовать необходимость напрячься, зарычать или даже укусить.

Однако кинолог отмечает важный факт: хотя собаки могут инстинктивно воспринимать прямой зрительный контакт как угрозу, однако они потратили тысячи лет на адаптацию к жизни рядом с людьми. Поэтому со временем многие собаки усвоили, что зрительный контакт с людьми не всегда означает неприятности. На самом деле, наоборот, он может быть мощным инструментом для общения и установления связей.

#собака #домашние питомцы
5
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Один дома: как приучить собаку оставаться в одиночестве
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Неудобные вопросы: как отвечать тем, у кого нет чувства такта
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Как быстро приготовить топленое масло: секреты от повара
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
Депрессия: факты, которые вы можете не знать
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
8 проверенных способов, которые помогут выяснить мед натуральный или поддельный
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков
Пора проверить почки! 12 тревожных признаков

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов Эксклюзив!
Бизнес
В поддержку ГЭС придут АЭС: в Латвии нашли шесть мест для размещения ядерных реакторов
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/SpaceX
Техно
Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео