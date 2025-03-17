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Кроме моющего средства: чем помыть посуду 0

Люблю!
Дата публикации: 17.03.2025
BB.LV
Кроме моющего средства: чем помыть посуду

Если так получилось, что под рукой нет моющего средства для посуды, используйте эти народные способы. Рассказываем, чем можно заменить моющее средство в домашних условиях.

  • Жгучая горчица отлично справляется с жировыми загрязнениями и другими видами грязи. Вам понадобится один литр теплой (но не горячей) воды и две чайные ложки горчичного порошка. Смешайте их, после чего замочите в получившемся растворе посуду. Для более эффективного очищения рекомендуется аккуратно потереть тарелки и чашки щеткой.

Через несколько минут протрите их губкой и промойте под холодной водой. Если у вас накопилось много посуды, можно наполнить раковину водой и добавить три столовые ложки горчицы.

  • Уксусный раствор отлично подходит для мытья стеклянной посуды. Этот продукт не только эффективно растворяет жир, но и придает стаканам и тарелкам блеск.

Добавьте стакан уксуса в большую кастрюлю с водой, затем погрузите в раствор посуду и прокипятите её на медленном огне. После этого просто промойте посуду в чистой воде и высушите.

Уксус также эффективно борется с накипью, и его можно использовать для очистки чайников и сантехники.

  • Лимонный сок. Для мытья посуды лучше воспользоваться лимонной кислотой, поскольку она более концентрирована, чем свежевыжатый лимонный сок. Это средство отлично подходит для чистки белой керамики и фарфора.

Растворите несколько ложек лимонной кислоты в теплой воде и оставьте посуду замачиваться на некоторое время. Кроме того, можно протереть бокалы и чашки долькой лимона.

  • Из стружки хозяйственного мыла можно создать моющее средство в виде пасты, которая будет дополнительно активизирована добавлением соды. Для приятного аромата в пасту можно добавить немного эфирного масла.

Для приготовления нарежьте 200 граммов мыла на мелкой терке и добавьте стакан горячей воды. Перемешайте до полного растворения и немного взбейте венчиком. Затем добавьте шесть столовых ложек пищевой соды и пару капель эфирного масла, тщательно перемешивая.

Готовую пасту можно хранить в пластиковом контейнере. При использовании просто берите средство губкой и наносите на посуду. Если хотите, вместо соды можно добавить пару ложек лимонной кислоты.

Источник: gorodche

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