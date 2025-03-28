Как переход на летнее время может отразиться на здоровье

В ночь на воскресенье, 30 марта, Латвия перейдет на летнее время. Казалось бы, что может изменить один час? Однако исследователи утверждают, что в дни после перевода часов у некоторых людей увеличивается риск инсульта, инфаркта и даже выкидыша. Почему это происходит и как минимизировать вред от перехода на летнее время?

30 марта в 3:00 по местному времени стрелки часов будут переведены на один час вперед, чтобы световой день для нас стал еще длиннее, правда, спать из-за этого нам придется на час меньше. Для многих, особенно для детей и родителей, подобные перемены даются нелегко и могут сопровождаться днями или даже неделями недосыпа, однако проблема здесь даже не в жалобах на усталость.

Хоть на первый взгляд смещение на один час и кажется чем-то несущественным, влияние подобного перехода на организм может быть довольно значительным. Ученые провели множество исследований влияния перевода часов на здоровье человека и пришли к тревожным выводам. Итак, насколько важен один лишний час сна и может ли переход на летнее время принести пользу?

Что происходит с нашим организмом после перехода на летнее время?

В исследовании, проведенном в 2016 году учеными из Финляндии, было установлено, что частота инсультов была на 8% выше в течение первых двух дней после перехода на летнее время. Причем у людей старше 65 лет этот риск увеличился уже на 20% по сравнению с неделей до и неделей после перевода часов.

Исследование, проведенное в 2012 году в Университете Алабамы, показало, что на второй и третий день после перехода на летнее время частота сердечных приступов увеличилась на 10%.

Кроме того, исследователи из Медицинского центра Бостонского университета изучили влияние перехода на летнее время на количество выкидышей среди женщин, перенесших ЭКО, и обнаружили, что риск был значительно выше в первые три недели после перехода на летнее время у женщин, которые переживали выкидыш в предыдущие беременности. К слову, в том же исследовании подобного эффекта при переходе на зимнее время обнаружено не было.

Почему это происходит?

Результаты исследований подтверждают предыдущие работы ученых, показавшие, что недостаток сна по любой причине (например, посменная работа) увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Удивительно, что изменение в режиме сна всего лишь на один час давало аналогичные результаты. Таким образом, при переходе на летнее время нас ожидает не только усталость на следующее утро, но и несколько дней рассинхронизированного сна, пока организм не привыкнет к изменениям.

Что делать тем, кто и так страдает от бессонницы?

Страдающим от бессонницы людям обычно еще труднее справиться с переходом на зимнее или летнее время. Одной ночи с непривычным графиком сна может быть достаточно, чтобы усугубить проблему. Общие симптомы в этом случае включают в себя повышенную утомляемость в течение дня, трудности с когнитивной деятельностью, перепады настроения и ощущение нехватки энергии.

Есть ли польза от перехода на летнее время?

Переход на летнее время означает, что у нас появится еще один час естественного дневного света во второй половине дня. Использовать его можно для прогулок, отдыха и физической активности. Ученые обнаружили, что большее количество часов воздействия солнечного света во время бодрствования улучшает настроение, уменьшает симптомы депрессии и даже снижает риск самоубийства.

Есть также преимущество для тех, кто страдает от мигрени, потому что исследования показали, что примерно через две недели после перехода на летнее время количество страдающих головными болями уменьшается, и такой эффект длится примерно до осени.

Кроме того, исследования показали, что переход на летнее время способствует повышению безопасности на дорогах за счет снижения числа смертей пешеходов на 13% в ранние утренние часы и на закате.

Как легче пережить перевод часов?

Один из эффективных способов смягчить последствия перевода часов – короткий послеобеденный сон в день перехода и на следующий день. Кроме того, рекомендуется соблюсти временную паузу между ужином и укладыванием в постель, чтобы улучшить качество сна.

Напомним, рекомендуемые часы сна:

Младенцам и детям до 5 лет – 11 часов ночью и около полутора часов днем;

Для детей 5-11 лет – 10-11 часов;

Для детей 12-14 лет – 9-10 часов;

Подросткам 14-18 лет – 8,5-9,5 часов;

Взрослым – 7-9 часов.