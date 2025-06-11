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Как правильно хранить хлеб: мнение гастроэнтеролога 0 1352

Люблю!
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
Как правильно хранить хлеб: мнение гастроэнтеролога

Татьяна Акимова, специалист по проблемам желудочно-кишечного тракта, считает, что замораживание — лучший способ сохранить хлеб. Этот метод не так популярен, но у него есть свои плюсы.

Есть 3 основных способа хранения хлеба:

  • При комнатной температуре. Подходит для ежедневного использования. Хлеб лучше держать в хлебнице или тканевом мешке. В таких условиях он остаётся свежим 2–3 дня.

  • В холодильнике. Хлеб можно сохранить на 5–7 дней. Но есть минусы: он может впитать запахи, стать чёрствым или покрыться плесенью. Чтобы этого избежать, заверните буханку в бумагу или льняную салфетку и положите в пакет с небольшими отверстиями.

  • В морозилке. Идеальный способ для длительного хранения. Нарежьте хлеб ломтиками, заверните в фольгу или пищевую плёнку. Перед употреблением разогрейте в тостере или духовке — вкус и текстура почти не изменятся.

Татьяна Акимова утверждает, что хлеб из холодильника полезнее. При хранении злаковых продуктов при +4 градусах в течение 12–24 часов увеличивается количество резистентного крахмала. Он не переваривается в тонком кишечнике, попадает в толстую кишку, где его перерабатывают полезные бактерии. В результате образуются короткоцепочечные жирные кислоты, важные для здоровья кишечника, иммунной системы и полезных микроорганизмов.

Калорийность резистентного крахмала — 2,4–2,9 ккал/г, полностью усваиваемого крахмала — 4,2 ккал/г.

Этот способ хранения подходит людям с ожирением и сахарным диабетом 2 типа, потому что резистентный крахмал вызывает слабый гликемический ответ. Однако нет доказательств, что он помогает снизить вес или уровень сахара в крови. Это сложные заболевания, зависящие от многих факторов, — говорит Татьяна Акимова.

Резистентный крахмал также содержится в охлаждённом картофеле, рисе, овсянке, кукурузе, фасоли, чечевице и зелёных бананах.

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