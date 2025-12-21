Baltijas balss logotype
Как правильно падать на льду, чтобы избежать переломов - советы травматолога 0 205

Люблю!
Дата публикации: 21.12.2025
womanhit
Изображение к статье: Как правильно падать на льду, чтобы избежать переломов - советы травматолога

Техника безопасности в зимний период.

Зима — прекрасное время года, но… Падение на льду — неприятность, которая может обернуться серьезными травмами. Однако существуют проверенные способы минимизировать риск и сделать падение максимально безопасным, которые мы обсудили с травматологом-ортопедом Дмитрием Чернышовым. Главное — знать, как действовать, и быть готовым к неожиданностям.

Лучше предотвратить, чем лечить

Главное, на что обратить внимание зимой, — обувь с хорошим сцеплением. Выбирайте ту, где есть глубокий протектор, специальные зимние подошвы, а в некоторых случаях даже шипы. Ношение в гололед обуви на каблуках увеличивает риск получить травму. Будьте внимательны, когда идете по улице. Это банально, но — смотрите под ноги! Не погружайтесь в свои мысли или телефон, особенно когда идете по скользкой поверхности. Не спешите, замечайте трещины, бугры и участки с чистым льдом.

Руки лучше держать свободными, старайтесь не носить тяжелые сумки, которые могут нарушить баланс. Если есть возможность, используйте рюкзак. Также важно выбирать безопасные маршруты, отдавайте предпочтение посыпанным песком или солью дорожкам.

Если падение неизбежно: техника безопасности

Даже при всей осторожности падение может случиться. Важно знать, как правильно его «принять», чтобы минимизировать последствия.

  • Расслабьтесь — это может показаться парадоксальным, но напряженное тело гораздо более подвержено травмам. Постарайтесь максимально расслабить мышцы.

  • Сгруппируйтесь — если вы чувствуете, что теряете равновесие, постарайтесь сгруппироваться. Подтяните колени к груди, обхватите их руками. Это уменьшит высоту падения и распределит удар по большей площади тела.

  • Падайте на бок — это самый безопасный вариант. Старайтесь приземлиться на боковую поверхность бедра и ягодицы.

  • Защитите голову и шею — при падении инстинктивно постарайтесь прикрыть голову руками, подбородок прижмите к груди. Не выставляйте руки вперед, чтобы «оттолкнуться» от льда — это может привести к переломам запястий или предплечий.

  • Не пытайтесь встать сразу — после падения полежите несколько секунд, оцените свое состояние. Если чувствуете боль, головокружение или другие тревожные симптомы, не спешите подниматься.

  • Вставайте осторожно — если вы чувствуете себя нормально, поднимайтесь медленно и аккуратно. Обопритесь на руки, затем на колени, и только потом вставайте.

Как уберечься от травм

Гололед — причина множества травм. А самые уязвимые — это дети и пожилые люди. Объясните им правила безопасного поведения на льду и как правильно падать.

«Взрослые, просматривая прогноз погоды заранее должны предпринимать меры для обеспечения безопасности ребенка и правильно подобрать обувь. Научите своих близких основным правилам поведения в гололед: не надо спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги, если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу — лучше остановиться. Ноги должны быть слегка расслаблены, согнуты в коленях, корпус чуть наклонен вперед, нельзя держать руки в карманах, это опасно, при падении не будет возможности их достать и ухватиться за что-либо», — объясняет травматолог-ортопед Дмитрий Чернышов.

Эксперт рекомендует проложить маршрут подальше от проезжей части, не желательно идти вблизи от стен зданий, на крышах которых образуются сосульки. При передвижении по ступенькам ногу необходимо ставить вдоль ступеньки.

«Приобретите правильную экипировку. Необходимы наколенники, налокотники, плотные куртки и другие средства защиты от повреждений, которые уберегут вас в случае падений и столкновений», — рекомендует травматолог.

#безопасность #обувь #гололед #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
