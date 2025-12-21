Baltijas balss logotype
Живая или искусственная: какую ёлку действительно полезнее ставить дома 0 88

Люблю!
Дата публикации: 21.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Живая или искусственная: какую ёлку действительно полезнее ставить дома

Приятный хвойный аромат не только создает приятную атмосферу, но и укрепляет ваше здоровье — и физическое, и ментальное.

Ставить елку дома — одна из главных рождественских и новогодних традиций. Хвойный аромат создает в доме приятную праздничную атмосферу. Но знаете ли вы, что живая елка дома — это еще и очень полезно для здоровья? И этот факт уже неоднократно подтверждали ученые.

Особый состав

Хвойные деревья выделяют фитонцид под названием альфа-пинен. В рамках исследования 2024 года ученые выяснили: воздействие фитонцидов повышает уровень естественных киллеров (NK) в организме. NK-клетки — это разновидность лейкоцитов, которые действуют как первая линия защиты от вирусных инфекций и рака.

Кроме того, фитонциды позволяют успокоить парасимпатическую нервную систему и снизить уровень стресса в организме.

В рамках экспериментов при участии японского Института общественного здравоохранения удалось узнать: даже 20 минут прогулки по лесу помогают снизить пульс, урегулировать артериальное давление. А еще после такого короткого моциона у участников исследования падал уровень кортизола в крови.

Так что хвойные деревья — лучшие друзья жителей больших городов, чей образ жизни связан с постоянным стрессом.

Лучше пластика

Врач общей практики Мохаммед Энайят отмечает: приятный запах — один из самых простых и быстрых методов повлиять на самочувствие и настроение. Так что, когда вы выбираете вместо пластиковой ели настоящее дерево, вы делаете серьезный вклад в свое здоровье.

Запах ели, по словам специалиста, может оказывать на нас эффект, сравнимый с действием медитации или дыхательных упражнений. Так что-то особенное чувство, которое посещает вас, когда вы заходите в комнату с хвойным запахом, — это часть реакции организма.

Впрочем, есть нюанс, который нужно учитывать, перед тем как вы окончательно определитесь с выбором главного новогоднего символа. Больше всего полезных веществ будет выделять живое дерево в горшке, так что именно такая елка — самый оптимальный вариант для вашего самочувствия. Срубленное дерево все еще имеет запах, однако количество полезных соединений в нем быстро снижается.

Также важно помнить: у некоторых людей живая ель может спровоцировать аллергическую реакцию.

«Многие деревья содержат канифоль, которая вызывает контактный дерматит и раздражает чувствительную кожу. Это явление получило название „синдром рождественской елки“ и связано с пылью, пыльцой и терпенами, вызывающими проблемы с дыханием и аллергические реакции», — объяснил в беседе с Daily Mail терапевт Дональд Грант.


#новый год #аллергия #стресс #елка #настроение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео