Рождественский концерт от Zodiac и Cьюзи Кватро: два юбилея на одной сцене

Иногда даже самые красивые и продуманные проекты требуют коррекции — ведь жизнь умеет удивлять. Именно так случилось и с долгожданным концертом «Две легенды: Zodiac и Suzi Quatro & Band», который должен был состояться в ближайшее время. По независящим от организаторов техническим и логистическим причинам мероприятие переносится на 7 декабря 2025 года и пройдет в Xiaomi Arēna.

Переформатирование мероприятие дало возможность для артистов подготовить нечто по-настоящему особенное. Музыканты уже работают над уникальной концертной программой с рождественским настроением, полным волшебства, ностальгии и сюрпризов.

Новый формат шоу, зимняя атмосфера, праздничное оформление и вдохновленные артисты сделают этот вечер незабываемым. Zodiac и Suzi Quatro & Band обещают: 7 декабря публика не просто увидит концерт — она станет частью настоящего музыкального чуда.

На сцене Xiaomi Arēna пройдет не просто концерт, а историческое событие. Две легенды – латвийская культовая группа Zodiac отметит 45-лет со дня основания, а мировая рок-икона Сьюзи Кватро «зажжет» в честь своего 75-летнего юбилея. Юбиляры готовят для зрителей ряд сюрпризов, которые докажут, что музыканты полны творческого задора и продолжают радовать зрителей новинками своего творчества. Ждут сюрпризы и самих музыкантов. В честь 45-летия основания легендарной латвийской группы одна из звезд Млечного Пути названа Zodiac – официальный сертификат о праве собственности на небесное тело будет вручен на сцене Xiaomi Arēna. Отдельный и неожиданный подарок ждет и Сьюзи Кватро.

Сьюзи Кватро: «Я очень люблю Латвию...»

Критики и главное зрители уже давно и заслуженно присудили Сьюзи Кватро статус рок-иконы: в мире было продано почти 50 млн ее записей. Постеры с ее изображением украшали стены комнат едва ли не всех европейских подростков. За свою манеру исполнения она получила прозвище «Молниеносная», а критики писали, что, если у вас «сели батарейки», то лучшая «подзарядка» – это концерт Сьюзи Кватро.

В это трудно поверить, но Сьюзи Кватро начала восхождение к вершине музыкального олимпа в возрасте 8 лет. В 14 лет Кватро стала участницей популярного женского ансамбля «Pleasure Seekers».

Первый сингл Кватро «Rolling Stone» получил хорошие отзывы и неожиданно поднялся на первое место хит-парада...в Португалии. В этот момент артистку и познакомили с легендарным авторским дуэтом Майка Чепмена и Никки Чинна, к тому времени известным благодаря сотрудничеству с «The Sweet». Результат этого сотрудничества получился впечатляющим: песня «Can the Can» мгновенно стала популярной и оказалась на первом месте в британских, японских и австралийских чартах.

Вторым хитом стал трек «48 Crash» того же авторского дуэта. Обе песни вошли в дебютный альбом Сьюзи - «Suzie Quatro». На волне успеха, в 1974 году Кватро провела турне по Австралии. Альбом «If You Knew Suzi» (1978 год) ознаменовал переход певицы к более зрелому звучанию, близкому к софт-року. Сингл «Stumblin In» написанный дуэтом с Крисом Норманом, принес артистке мгновенную популярность в США.

В 1980 году вышла работа «Rock Hard» (на одноименную композицию с пластинки был снят клип), которая ознаменовала возвращение Кватро к хард-року. Альбом 1983 года был выдержан примерно в том же ключе. Затем, в сотрудничестве с Эндрю Ллойдом Уэббером, она блистает в самых популярных мюзиклах Вест-Энда. В начале девяностых звезда возобновляет свою гастрольную деятельность. Удачные турне, синглы, занимающие лидирующие места в хит-парадах, успех альбома «What Goes Around» - все это прибавило артистке оптимизма и дало стимул к работе.

Альбом «Wake Up Little Suzi» (2003) продемонстрировал слушателям, что вокалистка находится в хорошей форме и готова еще долгие годы радовать поклонников новым материалом. В 2006 состоялся релиз альбома «Back To The Drive», а в 2011 на прилавки вышел «In the Spotlight». Релиз пластинки «Quatro Scott Powell» состоялся в феврале 2017-го.



Легенда продолжает активную гастрольную деятельность. На концерте в Риге Сьюзи обещает много сюрпризов: «Я всегда обновляю свое шоу, потому что музыка — это живой организм, и концерты должны быть актуальными и вдохновляющими. В этот раз я исполню песни с моих новых альбомов — The Devil in Me и дуэтного альбома с КТ Тунсталл Face to Face.

Также в программу войдут композиции с моего нового мини-альбома, где я исполняю свои любимые песни из юности. Это особенный проект для меня, потому что эти песни сформировали меня как музыканта. И, конечно же, со сцены прозвучат все ваши любимые хиты!»

Сьюзи признается, что очень любит Латвию. «Латвийская публика всегда потрясающая, – рассказывает рок-легенда. — Очень благодарная, теплая, искренняя. Мы всегда отправляемся в настоящее музыкальное путешествие вместе. Это невероятное ощущение, когда чувствуешь, как твоя энергия возвращается обратно через зрителей. У меня осталось много приятных воспоминаний о наших встречах, и я уверена, что 7 декабря мы создадим еще одно незабываемое музыкальное событие!»

Zodiac: история, вписанная в музыку

Группа Zodiac — это история настоящего успеха. Основу их музыки составляет синтез электронного звучания, ритма и мелодии. Группа была создана в 1979 году молодыми музыкантами, которые тогда обучались в Латвийской государственной консерватории. Лидером группы стал начинающий композитор Янис Лусенс, увлеченный поисками тембров и звуков на доступных в то время синтезаторах.

Значимую роль сыграла встреча Лусенса с руководителем Рижского филиала фирмы “Мелодия” и звукорежиссером Александром Гривой. Именно благодаря этому стали возможны первые записи, а продюсерский и звукорежиссерский талант Александра Гривы реализовался в первом в СССР альбоме электронной музыки — Zodiac “Disco Alliance” (1980). Запись была выполнена на восьмидорожечный магнитофон.

Музыкальную основу пластинки создали композитор Янис Лусенс и ударник Андрис Рейнис. Уникальное звучание и дизайн пластинки, выполненный художницей Франческой Кирке, произвели революцию, вдохновив многих на оригинальные и творческие эксперименты.

Автором всех композиций является Янис Лусенс, вдохновлявшийся в то время музыкой Kraftwerk, Space, Tangerine Dream и Jean Michel Jarre. На базе Zodiac в 1987 году Янис Лусенс создал новую группу — Zodiaks, пригласив вокалистов Зигфрида Муктупавелса и Майю Лусену.

Группа дважды получила “Grand Prix” на фестивале “Лиепайский янтарь” в 1987 и 1989 годах. В этот период появляются такие популярные песни, как “Vējš” (Ветер), “Tautas laiks” (Время народа), “Taisnība” (Правда), “Tēvzeme” (Родина), “Manas mīļākās puķes” (Мои любимые цветы), “Daugava” и другие.

Третий инструментальный альбом “In memoriam” (1988) был посвящен культуре и архитектуре Латвии. В этом альбоме композитор Лусенс на короткое время вернулся к электронной музыке, соединив ее с элементами арт-рока.

В 2015 году группа выпустила альбом “Pacific Time”, включив в него современные аранжировки тем из первых двух альбомов группы, а также две новые композиции.

Музыка группы широко использовалась в фильмах и телевизионных программах. Для этого в разных странах мира было создано множество аранжировок оригинальных мелодий.

Композитор и основатель группы Янис Лусенс считает, что самым главным фундаментом успеха Zodiac, на котором строилась вся дальнейшая история группы, стал самый первый альбом «Disco Alliance».

«Времена расцвета Zodiac пришлись на 1980 год, когда вышла первая пластинка группы “Disco Alliance”, -- рассказывает Янис Лусенс. – Тираж диска превысил 20 миллионов экземпляров.

Альбом стал популярным даже в Японии и Финляндии. Благодаря художественному руководителю фирмы “Мелодия” Александру Гриве и музыка, и оформление пластинки больше походили на западный продукт. В каком-то смысле этот альбом стал переломным моментом в эстрадной музыке того времени. Его можно считать одним из значительных достижений группы, так как он открыл дорогу многим музыкантам».

«В 80-е годы технические возможности для создания музыки (электроника, процесс записи) были довольно ограниченными, – вспоминает Янис Лусенс. – Приходилось больше полагаться на творческое мышление, чем на готовые решения, которые предлагала электроника. Мы тщательно искали тембры, ритмы и работали над общей атмосферой произведений, создавая свой стиль и звучание. Основу музыкального тандема Zodiac составляли тембры аналоговых синтезаторов и живые ударные.

«Я очень благодарен каждому, у кого в музыкальном архиве есть наша первая пластинка “Disco Alliance” и второй диск “Music In The Universe” – , отмечает композитор. – Особую радость я испытываю, когда на концертах публика узнает композиции и аплодирует уже с первых тактов. Мое пожелание фанатам — ищите и слушайте хорошую музыку».

Янис Лусенс уверен, что Рождественский концерт в Xiaomi Arēna пройдет в уникальной атмосфере и с позитивным настроением. Zodiac готовит ряд сюрпризов, которые создадут в зале праздничный настрой и оставит у зрителей незабываемые впечатления!