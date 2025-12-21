Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семейные праздники без стресса: почему любимые родственники могут утомлять 0 61

Люблю!
Дата публикации: 21.12.2025
Doctorpiter
Изображение к статье: Семейные праздники без стресса: почему любимые родственники могут утомлять

Если после выходных с семьей у вас сжата челюсть и раскалывается голова, спешим вас успокоить: так часто бывает даже с теми, кто находится в хороших отношениях с родней.

Семья — это твои самые близкие люди. Однако будем честны: зачастую встречи с родственниками отнимают очень много сил.

Конечно, если вы в плохих отношениях с родней, то даже час в такой компании может показаться вечностью. Но почему от семейных посиделок устаешь, даже если очень любишь своих родственников? На то есть несколько причин.

Почему это так тяжело

Большая семья — это сложный механизм, каждый человек в котором имеет свои особенности, свои повадки и ценности. И когда ты приезжаешь на семейные праздники, приходится держать в голове всю эту информацию, грамотно выстраивать свое поведение.

Есть еще одна причина, из-за которой выходные с родней могут истощать вас.

«Совместное времяпрепровождение с большой семьей, по сути, вынуждает взрослых возвращаться к старым семейным ролям, одновременно сохраняя свою нынешнюю взрослую идентичность», — объясняет лицензированный семейный психотерапевт Эрин Паш.

Допустим, вы сами растите детей, но для своих родителей вы остаетесь дочерью или сыном. Вы можете быть руководителем крупной компании, но для вашей бабушки вы все еще любимый внук. Необходимость сочетать такие разные роли — непростой вызов для нашей психики.

Кроме того, в семейных системах часто присутствуют застарелые ссоры и обиды, которые могут усложнять взаимодействие.

Родственники часто ведут друг с другом не слишком тактично. Это тоже создает напряжение.

Конфликты поколений, разногласия по поводу политики, религии и взглядов на жизнь в целом могут усугубить ситуацию. И вот обычный семейный праздник превращается в сущий кошмар.

Тревожные симптомы

Иногда время с родней изматывает так сильно, что организм начинает подавать сигналы о выгорании.

Например, стоит обратить внимание, если после посиделок вы еще некоторое время страдаете от сильного чувства раздражения. Если вам приходится подолгу приходить в себя после семейных встреч — это тоже повод задуматься. Другой распространенный симптом — необъяснимое чувство вины или досады.

«Еще один признак — руминация, когда вы слышите, как прокручиваете в голове диалоги или беспокоитесь о том, что может быть сказано дальше», — отмечает клинический психолог и писательница Дженни Йип.

Специалисты выделяют и некоторые телесные признаки, что вы истощены после семейных выходных. Например, если у вас сжимаются челюсти, появились проблемы с пищеварением, голова стала болеть, а сон испортился, пишет издание Huffpost.

Что делать

В ваших силах не отказываться от семейных встреч и при этом делать все для собственного благополучия. Вот несколько советов, которые помогут вам.

  • Не стесняйтесь вежливо, но твердо защищать свои границы.

  • Делайте перерывы, если чувствуете, как закипаете. Сходите на пешую прогулку, уединитесь в отдельной комнате.

  • Выделяйте время для качественного восстановления.

  • Заранее продумайте, какие моменты могут вызвать у вас стресс и попробуйте свести их к минимуму. Например, если вы регулярно ругаетесь со своим дядей, когда едете с ним в одной машине, попробуйте найти иной способ добраться.

  • Останавливайте диалог, если страсти уже накалились до предела и вы чувствуете, что готовы сорваться.

  • Будьте реалистичны: вы не сможете исправить всех родственников и помирить тех, кто воюет годами.

  • Если у вас регулярно возникают проблемы с конкретным человеком, попробуйте спокойно поговорить с ним наедине и донести свои чувства и пожелания.

  • Находите компромиссные решения. Возможно, вам будет комфортнее провести у родных три дня вместо пяти?

Читайте нас также:
#семья #отношения #стресс #конфликты #праздники #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как привлечь удачу в 2026 году по нумерологии: что нужно сделать до 31 декабря
Изображение к статье: Как правильно падать на льду, чтобы избежать переломов - советы травматолога
Изображение к статье: 7 способов сохранить ясность ума в зрелом возрасте
Изображение к статье: Живая или искусственная: какую ёлку действительно полезнее ставить дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи назвали самый важный фактор долголетия
Lifenews
Изображение к статье: Запугивал гневом Аллаха, запасался тротилом, обучался терактам — вынесен приговор жителю Риги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выявлен незаметный фактор повышения риска инфаркта и инсульта
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск стал первым человеком на Земле с состоянием выше 700 млрд долларов
Бизнес
Изображение к статье: Китай доминирует над США почти в 90% ключевых технологий - исследование
Техно
Изображение к статье: Что случилось? Страны Евросоюза будут требовать исключить их из кредитования Киева
В мире
Изображение к статье: Врачи назвали самый важный фактор долголетия
Lifenews
Изображение к статье: Запугивал гневом Аллаха, запасался тротилом, обучался терактам — вынесен приговор жителю Риги
ЧП и криминал
Изображение к статье: Выявлен незаметный фактор повышения риска инфаркта и инсульта
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео