Добавьте одну таблетку в шампунь — и волосы будут чистыми до 5 дней даже в жару

В летнее время многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос Этот лайфхак поможет превратить обычный шампунь в глубокоочистительное средство. Летом это настоящее спасение для волос — меньше мытья, больше легкости и свежести.

Летом многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос. Жара, пот, пыль и активная работа сальных желез заставляют мыть голову каждый день. Но есть простой способ, который поможет сохранить волосы чистыми до 5 дней без ежедневного мытья. Надо просто добавить к обычному шампуню одну таблетку активированного угля.

Почему именно активированный уголь

Активированный уголь — это природный абсорбент, прекрасно впитывающий избыток кожного жира, пыль, остатки стайлинговых средств и токсины. Его часто добавляют в косметические средства для жирной кожи и волос.

Вот как это работает:

Уголь очищает кожу головы гораздо глубже, чем обычный шампунь.

Помогает устранить избыток себума — основную причину жирного блеска.

Выводит токсины, которые скапливаются в волосах.

Придает волосам объем и легкость, которые сохраняются в течение нескольких дней.

Как правильно использовать активированный уголь для мытья головы

Возьмите свою привычную порцию шампуня.

Измельчите одну таблетку активированного угля до порошкообразного состояния.

Смешайте с шампунем в ладони.

Нанесите на влажные волосы, хорошо помассируйте кожу головы.

Оставьте на 2 минуты, затем тщательно смойте водой.

Используйте этот метод раз в неделю, чтобы не пересушить волосы. Для сухих и поврежденных волос лучше комбинировать средство с питательным бальзамом.

Какие преимущества такого мытья головы