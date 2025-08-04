Baltijas balss logotype

Добавьте одну таблетку в шампунь — и волосы будут чистыми до 5 дней даже в жару 1 392

Люблю!
Дата публикации: 04.08.2025
1001sovet
Добавьте одну таблетку в шампунь — и волосы будут чистыми до 5 дней даже в жару

В летнее время многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос Этот лайфхак поможет превратить обычный шампунь в глубокоочистительное средство. Летом это настоящее спасение для волос — меньше мытья, больше легкости и свежести.

Летом многие сталкиваются с проблемой быстрого загрязнения волос. Жара, пот, пыль и активная работа сальных желез заставляют мыть голову каждый день. Но есть простой способ, который поможет сохранить волосы чистыми до 5 дней без ежедневного мытья. Надо просто добавить к обычному шампуню одну таблетку активированного угля.

Почему именно активированный уголь

Активированный уголь — это природный абсорбент, прекрасно впитывающий избыток кожного жира, пыль, остатки стайлинговых средств и токсины. Его часто добавляют в косметические средства для жирной кожи и волос.

Вот как это работает:

  • Уголь очищает кожу головы гораздо глубже, чем обычный шампунь.

  • Помогает устранить избыток себума — основную причину жирного блеска.

  • Выводит токсины, которые скапливаются в волосах.

  • Придает волосам объем и легкость, которые сохраняются в течение нескольких дней.

Как правильно использовать активированный уголь для мытья головы

  • Возьмите свою привычную порцию шампуня.

  • Измельчите одну таблетку активированного угля до порошкообразного состояния.

  • Смешайте с шампунем в ладони.

  • Нанесите на влажные волосы, хорошо помассируйте кожу головы.

  • Оставьте на 2 минуты, затем тщательно смойте водой.

Используйте этот метод раз в неделю, чтобы не пересушить волосы. Для сухих и поврежденных волос лучше комбинировать средство с питательным бальзамом.

Какие преимущества такого мытья головы

  • Волосы остаются свежими, объемными и блестящими до 5 дней.

  • Шампунь с углем подходит как для женщин, так и мужчин.

  • Простой, дешевый и безопасный способ по уходу за волосами в домашних условиях.

Читайте нас также:
#красота
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    4-го августа

    😄 Ну, ббэшечка уже скатилась к кликбейтным заголовкам типа "врач посоветовал-если это средство приложить ко лбу, то пройдёт хронический геморрой..." 😁 цирк с конями....

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Знаки Зодиака, которые особенно близки к кошкам
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить
Пик давления утром: кто в зоне риска и как себя защитить
Почему женщина может внезапно разорвать отношения: 7 сигналов, которые мужчина игнорирует
Почему женщина может внезапно разорвать отношения: 7 сигналов, которые мужчина игнорирует
Что делать с поврежденным багажом: советы стюардессы
Что делать с поврежденным багажом: советы стюардессы 364
Одним словом: почему нас бесят ответы смайлами и лайками — и что с этим делать
Одним словом: почему нас бесят ответы смайлами и лайками — и что с этим делать 312
Сладкий обман: так ли безопасны сахарозаменители и почему
Сладкий обман: так ли безопасны сахарозаменители и почему 266
Как выбрать детскую коляску: основные критерии
Как выбрать детскую коляску: основные критерии 198

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 6
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 33
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Политика
1
«Европу еще можно спасти!» 1 42
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 41
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
1
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 1 49
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых
В мире животных
Японские учёные раскрасили коров в зебр для защиты от насекомых 6
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты
Люблю!
Быстрый завтрак: омлет на воде всего за 2 минуты 23
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией
Наша Латвия
Жители Латвии не готовы платить больше ради санкций против Россией 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео