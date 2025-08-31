Baltijas balss logotype
Очистка кухонных шкафов: надолго и без лишних усилий

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Очистка кухонных шкафов: надолго и без лишних усилий

С проблемой можно справиться быстро и экономно.

Налет и жир постоянно скапливаются на кухонной мебели, особенно хорошо – сверху на шкафах, тем более в случае редкой уборки. Рецептов, как отмыть их, много.

Однако есть простой способ, используя который можно избавиться от этой проблемы быстро и без особых затрат. Поможет водка.

Для этого следует взять пустую ёмкость с разбрызгивателем. Налить в нее 200 г, а то и больше, водки.
Туда же добавить 30 – 40 г моющего средства. Слегка взболтать.
На поверхности, которую надо очистить, следует побрызгать немного раствора. Оставить минут на десять.
После этого взять чистую тряпочку и протереть ею обработанное место. И так, шаг за шагом, можно отмыть любые легко– и труднодоступные места.
Замечательно и легко очищаются навесные шкафы, потолки и многое другое.

Источник: utro

#дом
