Продукты, способные вызвать депрессию — запоминаем и исключаем 0 424

Люблю!
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Продукты, способные вызвать депрессию — запоминаем и исключаем

Почему после поедания плитки шоколада жизнь кажется слаще, а после кусочка сухой куриной грудки — нет? А могут ли продукты, а не только погода, спровоцировать депрессию?

Эксперт - врач-гастроэнтеролог Ева Кинякина

Пищевая зависимость

Продуктов, которые могут вызвать депрессию, не так много, пишет woman Это кофе, сахар и сахарозаменители, красное мясо. Ученые подметили: люди, которые пьют по три-четыре чашки кофе в день или более, обычно склонны к депрессии. Диетологи связывают этот факт с зависимостью от кофеина. Если кофемана лишить ежедневного допинга, он чувствует себя разбитым, несчастным и безвольным. Чтобы не стать жертвой кофейной депрессии, врачи рекомендуют пить не более одной-двух чашек кофе в день и делать перерывы в употреблении этого напитка.

Многие люди обращаются к сладостям как к утешению, приобретая со временем стойкую и непреодолимую тягу к сладкому.

Однако медицинские исследования показали, что избыток сахара в пище усиливает депрессию и усталость. Все дело в том, что сладости также вызывают привыкание. Организм приспосабливается вырабатывать много инсулина для утилизации сахара. И поэтому отсутствие очередной «сладкой дозы» вызывает резкое понижение настроения.

К депрессиям могут приводить и некоторые распространенные пищевые добавки. Например, доказано, что среди регулярных потребителей подсластителя аспартама депрессия встречается чаще.

С мясом ситуация немного другая. Если говядину, баранину или свинину есть часто и помногу, мясо не успевает до конца перевариться. При этом в толстом кишечнике начинают преобладать процессы разложения. В результате чего образуются яды. Всасываясь в кровь, эти яды отрицательно сказываются на всем организме. Прежде всего нарушается работа нервной системы. Человек становится более раздражительным, быстро утомляется и плохо спит. Особенно опасно есть много мяса людям с нездоровой печенью, в которой яды и обезвреживаются.

Еда по душе

Довольно часто грусть и тоску вызывают не конкретные продукты, а особенности питания. К депрессии ведет недостаточное потребление растительных масел и жирной морской рыбы. Незаменимые жиры очень важны как строительный материал для нервной системы и поддержания стабильного настроения. Поэтому те, кто слишком ограничивает себя в жирах, зачастую страдают от потери жизненных сил.

Депрессия также встречается у людей, имеющих недостаток магния, фолиевой кислоты и витамина В6. Их дефицит приводит к низкому уровню содержания в мозге серотонина — вещества, важного для хорошего настроения. Этих витаминов не хватает прежде всего тем, кто вообще не употребляет зелень и ест мало овощей и фруктов.

Рискуют заболеть депрессией и те, кто стремится во что бы то ни стало похудеть. По мнению психологов, любая невкусная и однообразная пища резко снижает эмоциональный фон. И делает нас вялыми, провоцируя хроническую усталость.

Поэтому очень важно, чтобы ваше меню состояло из продуктов, которые вам по душе. Если вы ненавидите гречку или овсянку, не надо сажать себя на диету, включающую эти каши. Ваш организм и так будет страдать от голода. На этом фоне нелюбимый продукт может нанести вам психологическую травму. И это может даже вылиться в нервное расстройство.

Угроза диетической депрессии особенно актуальна в осенние месяцы. Похолодание, сокращение светового дня и без того приводят к понижению эмоционального фона. Поэтому осенью не стоит начинать жесткие диеты для похудения. Режим питания должен быть щадящим, а темп избавления от лишних килограммов не очень высоким.

Продукты от непогоды

Как же бороться с осенней депрессией при помощи питания? Диетологи рекомендуют есть сыр, мясо индейки и курицы, макароны и хлеб грубого помола. В этих продуктах есть вещества — предшественники гормонов радости.

Противостоять депрессии, по мнению психологов, можно и при помощи красного, оранжевого и желтого цвета. На вашем столе должны быть апельсины, мандарины, облепиха, морковь, тыква, сладкий перец, ананасы и кукуруза. Все эти продукты низкокалорийные, поэтому не стоит волноваться по поводу фигуры.

Не забывайте про продукты — источники магния и витамина В6. Это бананы, орехи, арбузы и листовая зелень, а также полезно употребление воды с содержанием магния. Они снижают возбудимость и нормализуют сон. В периоды, когда вам совсем грустно, можно побаловать себя маленьким пирожным или долькой шоколада.

#здоровье #еда
