Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми продолжают отдыхать в Риге. В своём Инстаграме шоумен показал совместные снимки с женой и близнецами Гарри и Лизой.

49-летний шоумен поделился кадрами семейной прогулки. На самом первом фото телеведущий позировал с женой Аллой Пугачевой, сыном Гарри и дочерью Елизаветой. Следом шел совместный кадр только лишь супругов. Завершил публикацию снимок 76-летней Примадонны.

Фото: Instagram/maxgalkinru

Подписчики Галкина с особым энтузиазмом принялись комментировать редкое совместное фото семьи. Публика особенно ярко отреагировала на внешний вид Аллы Борисовны.

Фото: Instagram/maxgalkinru

«Какие все красивые, особенно, конечно, наша любимая Алла Борисовна», «Алла выглядит шикарно! Лиза и Гарри заметно подросли!», «Детки взрослеют, родители молодеют», — высказались фолловеры Максима Галкина.