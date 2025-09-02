Baltijas balss logotype
Максима Галкина и Аллу Пугачеву заметили гуляющими по Риге с детьми 1 704

Дата публикации: 02.09.2025
Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на Домской площади.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми на Домской площади.

ФОТО: Instagram

Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми продолжают отдыхать в Риге. В своём Инстаграме шоумен показал совместные снимки с женой и близнецами Гарри и Лизой.

49-летний шоумен поделился кадрами семейной прогулки. На самом первом фото телеведущий позировал с женой Аллой Пугачевой, сыном Гарри и дочерью Елизаветой. Следом шел совместный кадр только лишь супругов. Завершил публикацию снимок 76-летней Примадонны.

anons1.jpg

2-pugach.jpg

Фото: Instagram/maxgalkinru

Подписчики Галкина с особым энтузиазмом принялись комментировать редкое совместное фото семьи. Публика особенно ярко отреагировала на внешний вид Аллы Борисовны.

pugach_6.jpg

Фото: Instagram/maxgalkinru

«Какие все красивые, особенно, конечно, наша любимая Алла Борисовна», «Алла выглядит шикарно! Лиза и Гарри заметно подросли!», «Детки взрослеют, родители молодеют», — высказались фолловеры Максима Галкина.

  • А
    Алекс
    2-го сентября

    Красивые и Алла Пугачёва,и Максим Галкин,и их дети.Красивые и душой и телом.Удачи им.

