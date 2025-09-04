Baltijas balss logotype
Как разбудить желание: лучшие афродизиаки для здоровья и либидо 0 494

Люблю!
Дата публикации: 04.09.2025
womanhit
Как разбудить желание: лучшие афродизиаки для здоровья и либидо

Снижение либидо — тема, о которой не очень-то принято говорить вслух, но сталкиваются с ней очень многие. Причины могут быть разные: стресс, усталость, гормональный дисбаланс или образ жизни. Иногда помощь может быть в простых вещах — например, в продуктах и растениях, которые веками считались афродизиаками. Они поддерживают гормональный фон, улучшают кровообращение, добавляют энергии и уверенности в себе. Вот пять натуральных помощников для женского и мужского здоровья — что еще можно съесть, чтобы разжечь страсть, кроме классической клубники в шоколаде под шампанское?

Мака перуанская

Корнеплод из Южной Америки называют «подарком богов» за его способность улучшать сексуальное здоровье. Мака регулирует уровень гормонов, повышает выносливость и помогает при хронической усталости. В женском организме она способствует нормализации цикла и облегчает ПМС, а мужчинам помогает повысить качество сперматозоидов. Ее часто добавляют в смузи и коктейли в виде порошка, вкус у нее мягкий и слегка ореховый. Это природный адаптоген, который действует мягко, но эффективно.

Женьшень

Женьшень известен как средство для повышения энергии и общего тонуса, но еще он, как утверждается, чудо как хорош при снижении либидо. Исследования показывают, что его регулярное употребление улучшает кровообращение и чувствительность, что важно для сексуальной функции. Женщинам женьшень помогает справиться со стрессом, который часто блокирует желание, а у мужчин поддерживает эректильную функцию. Его можно принимать в виде чая, капсул или экстракта. Главное — не злоупотреблять и делать курсы по рекомендации врача.

Шафран

Этот пряный «король специй» — не только кулинарная роскошь, но и сильный афродизиак. Шафран помогает снимать нервное напряжение, повышает уровень серотонина и улучшает настроение, что напрямую связано с сексуальным влечением. Он также стимулирует кровообращение и может повышать чувствительность, что полезно для обоих партнеров. В блюда добавляют всего несколько ниточек — и эффект ощущается не только во вкусе, но и в самочувствии.

Орехи и семена

Миндаль, фундук, грецкие орехи, семена тыквы и кунжута — кладезь цинка, магния и полезных жиров, необходимых для выработки половых гормонов. Употребление орехов помогает поддерживать здоровый уровень тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. Кроме того, омега−3 жирные кислоты улучшают эластичность сосудов, а значит, и кровоток. Это простой и доступный афродизиак, который можно включать в ежедневный рацион. Достаточно небольшой горсти орехов в день для ощутимого эффекта.

Темный шоколад

Шоколад — классика романтики, но его польза не только в приятном вкусе. Какао-бобы содержат фенилэтиламин и триптофан — вещества, стимулирующие выработку гормонов счастья и желание. Шоколад улучшает настроение, дает легкий прилив энергии и помогает расслабиться, что очень важно для интимной близости. Лучше выбирать шоколад с высоким содержанием какао (от 70%) и без лишнего сахара, такой десерт не только поднимет настроение, но и поддержит здоровье сосудов.

#мужчина и женщина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
