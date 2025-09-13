Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не обязательно беременность: почему все время тянет на солененькое 0 306

Люблю!
Дата публикации: 13.09.2025
Kleo
Не обязательно беременность: почему все время тянет на солененькое

Интересное положение — первое, что приходит в голову, когда хочется досаливать еду, есть огурцы из банки и жевать крекеры. Но не все так просто...

Тяга к соленому – это не случайность. В процессе эволюции соль была дефицитом, и наш мозг закрепил особый механизм sodium appetite. Когда в теле падает уровень натрия, активируются гормоны и нейроны, и соленый вкус буквально воспринимается как награда. Исследования подтверждают: при нехватке натрия активность "центра удовольствия" в мозге резко растет – именно поэтому соленая еда кажется такой желанной.

Но дело не только в вознаграждении. Разбираем ряд причин и случаи, когда такая тяга перестает быть нормой.

Физиологические причины

Самый очевидный вариант – обезвоживание или потеря электролитов. Если вы сильно вспотели на тренировке, перенесли кишечную инфекцию или банально не восполнили жидкость, организм сигнализирует, что ему нужен натрий.

Также тяга к соленому усиливается во время ПМС или менструации. Колебания эстрогена и прогестерона меняют баланс жидкости и работу рецепторов, поэтому соленая еда воспринимается как способ поправить внутреннее состояние.

При интенсивных нагрузках вместе с потом теряется не только вода, но и соль. В этот момент рука сама тянется к минеральной воде или соленым снекам.

Психологические причины

Как и со многими процессами в организме, часто дело не в теле, а в голове. Хронический стресс, недосып, высокий уровень кортизола делают нас уязвимыми к "сильным вкусам". В такие дни шоколад может казаться слишком сладким, а вот чипсы или соленые орешки – как раз то, что нужно, чтобы снять напряжение.

Может сработать привычка "заедать эмоции". Когда скучно или тревожно, мы чаще выбираем быстрые и интенсивные по вкусу продукты – соленые закуски, снеки, маринады. Это способ ненадолго переключить внимание и почувствовать себя лучше.

Медицинские причины

Если тяга к соли становится постоянной, обратите внимание на состояние здоровья – это может быть симптомом заболевания. В обоих случаях одними огурцами проблему не решить – требуется диагностика врача и системное лечение.

Аддисонова болезнь – при этом состоянии надпочечники плохо вырабатывают гормоны (кортизол и альдостерон), и организм буквально теряет натрий. У люди с такой патологией сильная тяга к соленому становится постоянной. Редкие генетические синдромы (Барттера, Гительмана) – почки "не держат" натрий, и организм пытается восполнить его с помощью соли.

Когда стоит насторожиться

Часто желание съесть что-то соленое объясняется простыми физиологическими или психологическими явлениями. Если оно совпадает с усталостью, стрессом или жаркой погодой – это нормально. Но есть ситуации, когда это может быть сигналом, что системы организма дают сбой – запишитесь к врачу.

  • Тяга сохраняется неделями и не зависит от обстоятельств;

  • появляются слабость, головокружение, резкая усталость;

  • усиливаются отеки, есть скачки давления;

  • соленое нужно "каждый день и все время".

Как помочь себе сейчас

Чтобы отличить простую жажду соли от скрытого сигнала организма, начните с простых действий.

  • Выпейте воду или электролитный напиток – иногда это снимает желание "заесть".

  • Если тяга связана со стрессом, лучше попробовать восстановиться с помощью сна или качественного отдыха.

  • Замените чипсы и фастфуд на более здоровые источники натрия – овощные супы, бульоны, морскую капусту, минеральную воду.

  • Обратите внимание на рацион в целом: магний, калий и кальций тоже влияют на вкусовые предпочтения, особенно в период ПМС.

Читайте нас также:
#соль #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 156
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы
Опасна ли сушка волос феном? Разбираем плюсы и минусы 123
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас
«Не отпускает»: почему некоторые расставания «болят» годами, и что это говорит о вас 167
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан
Любовь и стиль: Ричард Гир и его супруга покорили Милан 179

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 21
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 26
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 71
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 59
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 64
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 50
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 21
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 26
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 71

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео