Скрытая глава жизни Мэрилин Монро: её сестра, о которой почти никто не знал

Люблю!
Дата публикации: 15.09.2025
stebel
Мэрилин Монро и ее сестра Бернис слева.

Если вы только сейчас узнали о том, что у знаменитой Мэрилин Монро была сестра, не огорчайтесь. Сама Мэрилин тоже узнала о ней только в 12 лет! Ее звали Бернис Бейкер, и она была старше Мэрилин.

Бернис жила с мамой, папой и старшим братом. С виду семья была среднестатистической, но на самом деле отношения родителей не складывались. В итоге отец забрал обоих детей и вернулся в родной город, запретив их матери к ним приближаться.

Мать же (кстати, ее звали Глэдис) начала жизнь сначала — г=нашла работу, вышла замуж и после родила дочь, которую назвали Нормой Джин. Как вы знаете, это и было настоящее имя будущей голливудской звезды Мэрилин Монро.

С мужем Глэдис развелась еще до появления Нормы. Мама будущей звезды частенько попадала в психушки, да и денег был, что называется, кот наплакал. Норма полдетства провела в детдомах и приемных семьях.

Когда Глэдис в очередной раз попала в больницу для душевнобольных и поняла, что, скорее всего, она уже отсюда не выйдет, женщина решила написать своей старшей дочери, Бернис, которой на тот момент исполнилось 19 лет. Из этого письма девушка узнала о том, что у нее есть 12-летняя сестра.

Сначала девушка переписывалась с матерью, чуть позже решилась написать сестре, приложив к письму свое фото. Норма ответила сразу же. Так началось их общение. Правда, встретиться они сразу не решались — боялись спугнуть возникшую между ними теплую связь.

В 1944 году Норма Джин все-таки приехала к Бернис. Старшая сестра переживала, что Норму смутит небольшая квартирка, но девушка ответила, что однажды ей пришлось спать в ящике, так как в их с мамой доме не было детской кроватки.

Девушки продолжили писать друг другу письма, а однажды даже встретились со своей биологической матерью. Правда, Норма так и не смогла наладить с ней отношения, так что общение их прекратилось.

Девушки все время переписывались и время от времени друг друга навещали. Бернис была замужем и растила дочь, Мэрилин успела выйти замуж несколько раз.

В 1961 году Мэрилин перенесла сложную операцию, и Бернис была рядом с ней в этот тяжелый момент. Увы, но та встреча стала последней — через год Мэрилин не стало.

Бернис тяжело переживала утрату. В 1994 году она выпустила книгу о своей сестре, которую они написали вместе с дочерью.

В отличие от своей звездной сестры, Бернис не жаждала славы и всегда держалась подальше от СМИ. Она работала производственным инспектором, бухгалтером и даже художником по костюмам. В 2014 году женщина умерла, прожив 94 года!

#знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

