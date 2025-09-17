Почему не стоит чистить экран телефона одеждой

На сенсорных экранах быстро появляются отпечатки и жирные пятна. Многие решают эту проблему, протирая экран одеждой — удобно и быстро, без специальных средств. Но от этой привычки лучше отказаться: иначе устройство может пострадать.

Дело в том, что многие предметы гардероба сделаны из грубых материалов. Речь идет о свитерах, пиджаках, и особенно джинсах. Использование таких вещей для очистки экрана мобильного устройства может привести к появлению микротрещин на дисплее. Кроме того, материалы, такие как джинсовая ткань, вельвет и шерсть неэффективно удаляют жирные загрязнения.

Чтобы правильно протирать экран смартфона, рекомендуется использовать специальные салфетки, предназначенные для очистки экранов. Эти материалы безопасно удалят следы и не повредят дисплей. В качестве альтернативы можно использовать тряпочки из микрофибры.

