Детская агрессия или защита границ? Почему дети толкаются и дерутся

Родители всегда стараются дать своему малышу самое лучшее воспитание и вложить в него хорошие личностные качества. Но что делать, если ребёнок в 3 года дерётся со всеми? Ведь эти навыки он точно не мог получить от мамы и папы. Чем может быть вызвано такое поведение, как на него реагировать и какие меры предпринимать, расскажет эксперт по нейролингвистическому программированию Александр Герасимов.

Как происходит развитие ребёнка?

Под словом "дерётся" чаще всего подразумеваются действия ребёнка, которые родители расценивают как агрессивные. Это могут быть толчки, шлепки ладошкой и иные способы грубого физического взаимодействия с другими людьми, в том числе и родителями.

Дело в том, что до этого возраста ребёнок представляет собой нераздельное со своей матерью существо. В момент вынашивания и грудного вскармливания малыш связан с мамой физически, затем постепенно происходит разделение, но психологическая связь всё равно остаётся очень сильной. На протяжении еще около 2-х лет мама и ребёнок представляют собой части совместной системы.

Причём, ощущают это в равной степени и малыш, и его мама. Именно поэтому у молодых родителей нередко проскальзывают фразы, в которых они объединяют себя и ребёнка в единое целое: "мы покушали", "мы заболели". Такая связь держится до двух или двух с половиной лет.

К трёхлетнему возрасту у нормально развивающегося ребёнка начинает происходить процесс психологической сепарации - отстранения от мамы.

«К трём годам у ребёнка формируется первичное осознание себя. Это ещё не зрелая личность, но у него уже появляется первое понимание, что вот он я, вот моё тело. А это - мама, это - её тело. Мы не одно и то же», - говорит Александр Герасимов.

Малыш начинает чувствовать, что он не полностью зависим от мамы. Когда ему больно, маме - нет, и наоборот. У него появляются собственные желания, не связанные и не зависящие от мамы. Именно сепарация и даёт ребёнку первое осознание личных границ.

В таком возрасте это выражается не в сложной социализации, как у взрослого, а в простейших желаниях, которые малыш связывает только с собой:

хочет ли он есть;

нужно ли ему сейчас спать;

жарко ему в этой одежде или нет.

Почему ребёнок дерётся?

С появлением личных границ появляется и первое их отстаивание. Если раньше он выполнял всё, что нужно его маме, то в трёхлетнем возрасте он может начать протестовать. Например, с тем же самым режимом питания:

он ещё не проголодался;

его пытаются накормить;

зарождается протест, ведь его желания не совпадают с действиями мамы;

ребёнок высказывает несогласие.

«На этих простых действиях ребёнок обучается очень важной компетенции - отстаиванию своих личных границ. То есть, пониманию, что у него есть свои собственные желания, и с ними нужно считаться», - говорит Александр Герасимов.

Малыш впервые начинает понимать, что он вправе сказать "нет" на какие-то действия взрослых. Он только пробует, поэтому может вставлять своё "нет" даже тогда, когда это не нужно. И здесь молодые родители допускают распространенную ошибку - начинают относиться к ребёнку, как к взрослому, который всё понимает и осознаёт.

Он ещё только формирует свою личность, взаимодействие с миром, отношение к окружающим людям. Он только учится осознавать, где проходит грань между ним и всеми остальными. В этот же момент у ребёнка закладывается первое ощущение собственности - "это моя игрушка!". Он начинает оберегать свои вещи точно также, как и свои личностные границы. Именно поэтому ему так сложно бывает поделиться чем-то с другими детьми.

Следующий шаг в становлении личности – это прощупывание границ других людей, границ допустимого. Он ещё не знает, что ему можно, а чего нельзя, поэтому исследует это опытным путем: возьму-ка я конфету, посмотрю, что будет. И если в этот момент ему никто не запретил, то малыш понимает: ага, это мне можно.

А если ему запретить, то его желание может вступить в конфликт с вашим решением. Взрослый имеет в своем арсенале множество реакций и инструментов, чтобы донести свою точку зрения, а у ребёнка их всего две:

Заплакать и устроить истерику.

Воздействовать на "нарушителя границ" физически: толкнуть.

Реакция притягивания к себе того, что нравится, закладывается в маленьком человеке раньше. Сейчас же малыш осваивает обратную реакцию - если что-то неприятное оттолкнуть, то это "уйдёт", отдалится от него.

Он может пробовать это на родителе, который запретил ему конфетку, на другом ребёнке, который досаждает ему в песочнице. Так закладывается рефлекс: я толкнул - что-то неприятное отдалилось. Если ребёнок дерётся в 3 года - это не всегда агрессия. Чаще всего – это простое отстаивание своих личных границ.

Когда родители замечают, что их ребёнок в 3 года дерётся, то обычно делятся на два противоположных лагеря.

Первые используют современный подход и считают, что ребёнку ничего нельзя запрещать. Но это не верно, поскольку он ещё не осознаёт понятия "чужая боль", у него не развита эмпатия. И если ему не дать реакции в виде каких-то физических действий (отойти), мимики (показать, что вам больно) или слов (нельзя так делать), он будет толкать и шлёпать все сильнее и сильнее, чтобы понять пределы допустимого.

Оптимальный вариант реакции на то, что малыш толкнул, шлёпнул или ударил вас - это разговор. Если это произошло в момент игры и случайно, то нужно попросить его играть аккуратнее, показать, что это больно. Если ребёнок в 3 года дерётся с детьми или с родителями из-за того, что ему что-то не понравилось, то нужно показать ему, как ещё можно выразить своё недовольство. Научите малыша выражать свои эмоции словами. Покажите, что когда ему что-то не нравится, он может просто об этом сказать, и вы его выслушаете.

Второй тип родителей - те, кто считает, что любая шалость, выходка со стороны ребёнка может наказываться оплеухой. Особенно этим грешат некоторые папы. Им кажется, что тогда ребёнок усвоит, что драться нехорошо и перестанет распускать руки. К сожалению, очень часто такая модель воспитания приводит к развитию у малыша комплексов. В итоге он вырастает не воспитанным и сдержанным, а запуганным и зажатым.

«Важно понимать, что мы - родители - "программисты" ребёнка. Своими реакциями, действиями мы можем ему помочь точнее понять, что можно, а что нельзя», - считает эксперт.

Родитель должен следить, в первую очередь, за тем, что он транслирует своему чаду. В момент разговоров с ним не должно быть агрессии, в том числе и скрытой, так как дети это чувствуют. Искаженное от злости лицо может испугать малыша даже больше, чем оплеуха. Поэтому последующая реакция ребёнка может быть не адекватной: он заплачет, убежит, обидится. А родитель даже не поймет, почему так произошло, ведь он просто разговаривал с малышом.

Чтобы такого не допустить, нужно всегда рефлексировать взаимодействия со своим чадом:

Ситуация, в которой малыш толкнул или ударил кого-то, произошла. Вы поговорили с ним на эту тему. Далее нужно проследить за тем, какую реакцию на разговор дал ребёнок. Если он спокоен, то разговор был удачным. Если испугался или продолжает свои неправильные действия, поищите причину в своих словах, интонации или мимике.

"Разбор полетов" можно проводить не в одиночку, а с супругом или супругой, чтобы получить мнение со стороны.

Помните, что все происходящее в вашей коммуникации с ребёнком имеет обоснование. Если он вынужден проявлять агрессию, значит у него есть потребность от чего-то защищаться. Проанализируйте свои действия и поймите - от чего именно.

Подумайте, что стоит изменить в своем поведении по отношению к ребёнку, чтобы у него появилось желание изменить своё поведение по отношению к вам.