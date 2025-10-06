36-летняя Агата Муцениеце поделилась своими «беременными» предпочтениями в еде. И они оказались более чем странными. А заодно посетовала, что набрала уже 12 кило.

Актриса рассказала, что сейчас весит уже больше 68 килограмм. И садиться на диеты не собирается. В этот раз Муцениеце разрешила себе есть все, что заблагорассудится, торты и конфеты в том числе, не мучаясь после угрызениями совести.

«На данный момент вес 68,400 кг, свой путь беременности я начинала с весом 56 кг! Итого +12 кг. Пока что! Все мы помним что самый быстрый набор веса идет уже в самом конце, где я сейчас и нахожусь!», — пишет Агата.

Муцениеце призналась, что в первом триместре ей жутко хотелось сырого мяса. И она себе не отказывала. «В этот раз я решила все делать по внутренним ощущениям, хочется тар-тар из говядины? Съем тар-тар из говядины, в конце концов, не так часто мы ходим беременные и есть такой прекрасный повод побольше полежать и поесть!» — отровенничает артистка.

Правда, сейчас, на финишной прямой, звезда при всем желании не может есть вдоволь. Она пожаловалась на ощущение сдавленности желудка и изжогу. Точный срок беременности Муцениеце и предполагаемая дата родов не известны. Но у поклонников есть все основания полагать, что прибавление случится уже очень скоро. Вторым мужем и отцом будущего, третьего, ребенка, актрисы, стал музыкант Петр Дранга.