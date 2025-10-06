Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Приручить зверя: как носить леопардовый принт в 2025 году и не выглядеть вульгарно 0 108

Люблю!
Дата публикации: 06.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Приручить зверя: как носить леопардовый принт в 2025 году и не выглядеть вульгарно

По итогам показов осень-зима 2024 и весна-лето 2025 леопардовый принт вновь занимает уверенную позицию в трендах. Многих он пугает своей сложностью и экстравагантностью, поэтому важно знать, как его «приручить». Чтобы не выглядеть неуместно и не уйти в китч, леопард важно уметь правильно сочетать. Мы собрали главные советы для каждого стиля и случая, после которых этот зверь больше не будет казаться таким страшным!

Повседневный стиль

В повседневном гардеробе леопард лучше подавать как главный акцент образа — и это одна вещь! Так на показе Dolce&Gabbana FW24 стилизовали длинное пальто с перемешанным леопардовым принтом с поясом и шляпкой, а модель Diesel вышла на подиум в укороченной шубке с леопардовым узором поверх прозрачной блузы. В реальных лукбуках такие вещи носят на фоне максимально сдержанных однотонных базовых элементов: джинсов, черных или бежевых свитеров, грубого трикотажа. Они приглушают леопард и делают его повседневнее.

Советы для образов на каждый день:

  • Выбирайте одно леопардовое изделие как акцент. Лучше всего, если это будет верхняя одежда: например, пальто или куртка. Или же отдельный аксессуар — сумка, обувь, ремень.

  • Сочетайте леопард с нейтральной одеждой. Черные брюки, белая футболка, джинсы клеш или свитер оливкового цвета создадут стильный фон для принта. Лучше всего разбавлять леопард денимом или вещами натуральных оттенков: черным, коричневым или зеленым.

  • Подбирайте качество и масштаб принта. Как советует модный эксперт Эми Баннерман, ткань должна быть гладкой, рисунок — приближенным к реальному леопарду, а не абстрактным — такие изделия выглядят дороже. Большие, четкие пятна на плотной шерсти или хлопке смотрятся благороднее, чем пушистый фальш-мех.

leopard-2.jpg

Деловой стиль

Для офисного образа леопард стоит использовать очень сдержанно. Чаще это отдельный элемент: блузка, юбка-карандаш или акцентный пояс. К примеру, можно надеть однотонный костюм с тонкой леопардовой рубашкой. Но не забывайте про крой — прямой пиджак или классическая водолазка помогут добавить строгости.

Советы для деловых образов:

  • Выбирайте леопард в маленьком масштабе. При выборе принта отдавайте предпочтение более невзрачным вариациям — с мелкими или приглушенными пятнами. Такой рисунок смотрится аккуратнее и точно не будет резать глаз.

  • Придерживайтесь нейтральной палитры. Сочетайте принт с базовыми оттенками — черным, графитовым, бежевым, темно-синим. К примеру, леопардовый топ с темно-серым костюмом будет выглядеть сдержанно и уместно.

  • Делайте один яркий акцент. Избегайте total look: пусть в центре внимания будет только один леопардовый принт. Например, если это юбка или блуза, дополните образ лаконичным пиджаком и однотонными лодочками.

  • Используйте минимум украшений. Обойдитесь без излишней роскоши, пусть леопард сам по себе служит декором. К нему подойдут классические аксессуары: однотонный кожаный ремень, черные туфли или сдержанная сумка-шоппер.

01_trend.jpg

Вечерние и нарядные образы

Для выхода в свет леопард можно подавать более смело и гламурно. Дизайнеры предлагают сочетать его с роскошными тканями и сложными фактурами. Например, Dolce&Gabbana SS25 используют пайетки, атлас и шифон — так леопардовый принт играет на контрасте с блестящей тканью и становится по-настоящему неотразим. В Versace же буквально заворачивали свои вечерние платья в шелковый леопардовый принт, а Blumarine FW24 надевали яркие платья с леопардовыми колготками.

Советы для вечерних образов:

  • Беспроигрышный вариант — леопардовое платье. Платье-комбинация или силуэт «русалка» в леопардовом принте шикарны и просты в стилизации. Это самостоятельные вещи, которые не нуждаются в дополнительных деталях.

  • Отдавайте предпочтение благородным тканям и цветам. Выбирайте вечерние материалы: атлас, бархат, шелк или кружево. Леопард на таких фактурах выглядит особенно изысканно. В дополнение к принту отлично подойдут глубокие оттенки: золотой, бордовый, изумрудный или классический черный.

  • Наденьте простые аксессуары. На показах Versace и Blumarine леопард сам выступал украшением — обувь и клатч были однотонными, чтобы не перекрикивать принт. Для вечера тоже лучше обойтись минимализмом: спокойные серьги или строгие черные туфли отлично завершат образ.

leopardovyj-print.png

Читайте нас также:
#мода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Изображение к статье: Молодые таланты конкурса Инессы Галанте делятся своими успехами и достижениями
Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Изображение к статье: Фен в хозяйстве: необычные способы использования
Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: Прошу прощения: как извиниться, чтобы вас точно простили
Изображение к статье: «Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин
«Мужчина-добытчик»: как устаревшие гендерные роли влияют на женщин 49
Изображение к статье: Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным
Эти 5 черт выдают глупость — даже если человек кажется образованным 102
Изображение к статье: В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром
В Риге выступит группа Би-2 с симфоническим оркестром 53
Изображение к статье: Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки»
Почему обычный отдых не снимает усталость и как найти свою «кнопку перезагрузки» 54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять
В мире
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 69
Изображение к статье: Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму
Люблю!
Сезон брусники: как заготовить ягоду на зиму 14
Изображение к статье: Стамбул уже неоднократно становился площадкой миротворчества. Иконка видео
В мире
Глава дипломатии Турции о переговорах Москвы и Киева: «Ещё несколько месяцев» 16
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
В мире
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 3
Изображение к статье: Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить
Наша Латвия
Минздрав признался - многие умершие жители Латвии могли бы еще жить и жить 6
Изображение к статье: Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера
Политика
Опять поссорились! «Зеленые крестьяне» голосовали против предложения премьера 7

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео