Миф о мужчине-добытчике глубоко встроен в нашу ДНК и берет начало еще с доисторических времен. На первый взгляд такое представление кажется гармоничным, почти сакральным. Сильный пол действует в мире публичном, в мире власти и денег, а слабый — в сфере приватности, заботы, дома и невидимого труда. Мужчина обеспечивает — женщина хранит очаг.

Но мамонты давно вымерли, а устаревшие гендерные роли влияют на наше сознание. О том, как стереотипы мешают женщине проявить себя и ограничивают ее финансовую свободу, мы поговорили с Перукуа — австралийской певицей в жанре World Music, автором и ведущей тренингов по саморазвитию для женщин.

Психологические барьеры профессионального развития

Пришло время мягко, но честно взглянуть на проблему и признать, что самая коварная ловушка этого мифа не снаружи, а внутри. Женщины интернализируют свою роль, впитывают ее с молоком матери, со сказками, которые им читали в детстве, с молчаливым одобрением общества. И в итоге добровольно надевают на себя невидимые оковы.

«Многие начинают верить, что их главная ценность должна быть сосредоточена в приватной сфере. Они подсознательно занижают карьерные ожидания, отступают перед возможностью занять руководящую должность, выбирают более гибкий, но низкооплачиваемый график. Женщины часто боятся проявить амбиции, напористость, здоровую конкуренцию, опасаясь, что их сочтут недостаточно женственными или слишком жесткими», — говорит Перукуа.

Этот психологический барьер становится самым мощным ограничителем роста и развития. Мы сами заглушаем свой голос, прежде чем мир успевает сказать нам «нет».

Проявленный дисбаланс: цена заботы о семье

«То, что живет внутри, в большинстве случаев выходит наружу. Этот внутренний компромисс материализуется в виде очень конкретных, измеримых „штрафов“ в физическом мире», — считает автор тренингов по саморазвитию женщин.

Он проявляется как разрыв в оплате труда. Женщины нередко зарабатывают заметно меньше, чем мужчины, имея такое же или даже более высокое образование.

Материнство также влечет за собой негативные финансовые последствия. Перукуа: «В тот самый момент, когда женщина реализует свою величайшую творческую силу, патриархальная система наказывает ее деньгами. Перерывы в карьере, частичная занятость, упущенные возможности — все это ложится на плечи матери».

И наконец, дисбаланс проявляется в виде «второй смены» — колоссального объема неоплачиваемого домашнего труда. Женщины заботятся о детях, о доме, о пожилых родителях. И эта работа остается без денежного вознаграждения. Мы тратим свою энергию на то, что не приносит материальных результатов, субсидируя карьеру партнера и лишая себя финансовой независимости.

Уязвимая позиция

Когда вся финансовая структура женщины базируется не на ее собственных ресурсах, а на одном внешнем источнике, то есть на мужчине, она оказывается в невероятно уязвимом положении. Иллюзия стабильности рушится в одночасье, как только «добытчик» исчезает. При разводе женщина, посвятившая много лет семье, обнаруживает себя без профессии, с низкой квалификацией и в катастрофическом материальном положении.

«Такая модель зависимости создает почву для самой скрытой формы насилия — экономического. Когда один партнер распоряжается всеми ресурсами, деньги легко становятся оружием. Тотальный контроль над расходами, запрет на работу или учебу, саботаж карьеры — все это инструменты подавления, лишающие женщину не только финансовой, но и базовой человеческой свободы», — считает наш эксперт.

Взаимная поддержка

Кто-то сейчас возмутится, но речь не о том, чтобы взять на себя мужские задачи. Перукуа: «Новый мир требует новых правил — необходим равноправный союз двух суверенных личностей. Нужны отношения, построенные не на хрупкой зависимости, а на взаимной поддержке и совместной ответственности».

Для этого женщина должна вернуть себе право на публичную сферу, амбиции, карьеру, собственный доход. Финансовая свобода — это не роскошь. Это фундамент вашей безопасности, способность принимать решения, исходя из своего внутреннего знания, а не из страха. Это возможность уйти оттуда, где вас не ценят, и построить жизнь, которую вы заслуживаете.

«Сегодня важно иметь собственные корни, уходящие глубоко в землю. Чтобы, выбирая партнера, вы руководствовались не нуждой в добытчике, а желанием разделить свою целостность. И начинается она со звучания правды, с общения с телом через практики, заземление и любовь к себе», — говорит автор тренингов по саморазвитию.