Представьте двух женщин, которые решают прожить жизнь вместе — не обязательно как романтическая пара, но как партнёрки по дому, общим интересам и взаимной поддержке. Сегодня это может показаться необычным, но в XIX веке такая форма сожительства имела своё название — «бостонский брак».

Это явление стало частью истории женской независимости и альтернативой традиционному браку. Сегодня термин часто используется в контексте женской солидарности и близкой дружбы, отмечает издание Andrea Mariana.

Откуда появилось название

Термин «бостонский брак» получил распространение после выхода романа Генри Джеймса «Бостонцы» в 1886 году. Хотя подобные союзы существовали и раньше, именно книга закрепила за ними определение.

Бостонскими браками называли партнёрство двух женщин из состоятельных семей, которые решали жить вместе, не вступая в брак с мужчинами. У них был общий дом, финансы, они совместно вели хозяйство, поддерживали друг друга и часто оставались вместе на всю жизнь.

Интересно, что такие союзы не считались скандальными: в викторианскую эпоху близкая женская дружба с проявлением нежности в обществе была нормой.

Почему женщины выбирали бостонский брак

Причины были разными:

Финансовая независимость. Совместное хозяйство позволяло оставаться свободными от власти мужчины.

Совместное хозяйство позволяло оставаться свободными от власти мужчины. Профессиональная реализация. Жизнь вместе давала возможность заниматься наукой, искусством или общественной деятельностью.

Жизнь вместе давала возможность заниматься наукой, искусством или общественной деятельностью. Личная свобода. Союз позволял избежать нежелательного брака.

Союз позволял избежать нежелательного брака. Эмоциональная близость. Для многих женщин это был настоящий союз партнёрства и поддержки.

Известные примеры

Леди из Лланголлена — Элеонора Батлер и Сара Понсонби прожили вместе всю жизнь в Уэльсе, их дом посещала даже королева Шарлотта.

— Элеонора Батлер и Сара Понсонби прожили вместе всю жизнь в Уэльсе, их дом посещала даже королева Шарлотта. Элис Джеймс и Кэтрин Лоринг — их союз вдохновил Генри Джеймса на роман «Бостонцы».

— их союз вдохновил Генри Джеймса на роман «Бостонцы». Сара Орн Джуэтт и Энн Адамс Филдс — американские писательницы, которые жили вместе, носили обручальные кольца и отмечали годовщины союза.

Эти примеры показывают, что бостонские браки могли быть романтическими, сексуальными или платоническими, но всегда основаны на поддержке и преданности.

Бостонский брак сегодня

Современное понимание термина имеет два значения:

В ЛГБТ-сообществе — женское партнёрство, романтическое или квирплатоническое.

В широком смысле — совместное проживание двух подруг, которые делят жильё, финансы и быт без романтических отношений.

Для многих современных женщин, особенно миллениалок и поколения Z, это практичный способ обеспечить стабильность, поддержку и независимость.

Почему бостонский брак снова актуален

Рост стоимости жизни: совместные расходы становятся проще.

совместные расходы становятся проще. Желание свободы: традиционный брак уже не обязателен.

традиционный брак уже не обязателен. Поддержка и забота: подруга может стать надёжным партнёром в повседневной жизни.

подруга может стать надёжным партнёром в повседневной жизни. Признание разных форм близости: любовь и поддержка выходят за рамки классического брака.

«Бостонский брак» — это не просто исторический феномен. Это символ свободы, глубокой дружбы и женской поддержки. И, похоже, сегодня он снова возвращает себе актуальность, предлагая женщинам то, что ценно и в XIX веке, и сейчас: возможность быть собой.

Источник: tsn