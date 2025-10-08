Представьте двух женщин, которые решают прожить жизнь вместе — не обязательно как романтическая пара, но как партнёрки по дому, общим интересам и взаимной поддержке. Сегодня это может показаться необычным, но в XIX веке такая форма сожительства имела своё название — «бостонский брак».
Это явление стало частью истории женской независимости и альтернативой традиционному браку. Сегодня термин часто используется в контексте женской солидарности и близкой дружбы, отмечает издание Andrea Mariana.
Откуда появилось название
Термин «бостонский брак» получил распространение после выхода романа Генри Джеймса «Бостонцы» в 1886 году. Хотя подобные союзы существовали и раньше, именно книга закрепила за ними определение.
Бостонскими браками называли партнёрство двух женщин из состоятельных семей, которые решали жить вместе, не вступая в брак с мужчинами. У них был общий дом, финансы, они совместно вели хозяйство, поддерживали друг друга и часто оставались вместе на всю жизнь.
Интересно, что такие союзы не считались скандальными: в викторианскую эпоху близкая женская дружба с проявлением нежности в обществе была нормой.
Почему женщины выбирали бостонский брак
Причины были разными:
- Финансовая независимость. Совместное хозяйство позволяло оставаться свободными от власти мужчины.
- Профессиональная реализация. Жизнь вместе давала возможность заниматься наукой, искусством или общественной деятельностью.
- Личная свобода. Союз позволял избежать нежелательного брака.
- Эмоциональная близость. Для многих женщин это был настоящий союз партнёрства и поддержки.
Известные примеры
- Леди из Лланголлена — Элеонора Батлер и Сара Понсонби прожили вместе всю жизнь в Уэльсе, их дом посещала даже королева Шарлотта.
- Элис Джеймс и Кэтрин Лоринг — их союз вдохновил Генри Джеймса на роман «Бостонцы».
- Сара Орн Джуэтт и Энн Адамс Филдс — американские писательницы, которые жили вместе, носили обручальные кольца и отмечали годовщины союза.
Эти примеры показывают, что бостонские браки могли быть романтическими, сексуальными или платоническими, но всегда основаны на поддержке и преданности.
Бостонский брак сегодня
Современное понимание термина имеет два значения:
- В ЛГБТ-сообществе — женское партнёрство, романтическое или квирплатоническое.
- В широком смысле — совместное проживание двух подруг, которые делят жильё, финансы и быт без романтических отношений.
Для многих современных женщин, особенно миллениалок и поколения Z, это практичный способ обеспечить стабильность, поддержку и независимость.
Почему бостонский брак снова актуален
- Рост стоимости жизни: совместные расходы становятся проще.
- Желание свободы: традиционный брак уже не обязателен.
- Поддержка и забота: подруга может стать надёжным партнёром в повседневной жизни.
- Признание разных форм близости: любовь и поддержка выходят за рамки классического брака.
«Бостонский брак» — это не просто исторический феномен. Это символ свободы, глубокой дружбы и женской поддержки. И, похоже, сегодня он снова возвращает себе актуальность, предлагая женщинам то, что ценно и в XIX веке, и сейчас: возможность быть собой.
Источник: tsn
