Многие садоводы осенью спешат обрезать все кусты, готовя сад к зиме. Но некоторые растения теряют способность цвести весной, если с ними обращаться неправильно. Эксперты делятся списком цветов, которые лучше оставить до весны.
Гортензия
Не все виды гортензии нуждаются в осенней обрезке. Срезая побеги слишком рано, растение теряет почки и не зацветает весной. Оптимально подождать до завершения цветения весной.
Наперстянка
Эти двухлетние цветы формируют семена в конце сезона. Осенняя обрезка лишает их возможности размножиться и появиться в следующем году.
Азалия
Бутоны азалии закладываются летом. Если обрезать ветви осенью, вы уничтожаете будущие цветы. Лучше подрезать азалию сразу после весеннего цветения.
Форзиция
Форзиция формирует почки уже в середине лета. Любая осенняя обрезка лишает растение цветов. Оптимальное время — после цветения весной.
Совет специалистов: не спешите обрезать кусты сразу после окончания сезона. Дайте растениям спокойно пережить зиму, а весной, после угрозы заморозков, можно провести легкое формирование. Так ваш сад отблагодарит обильным и здоровым цветением.
Источник: Новини.LIVE
