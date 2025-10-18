Многие садоводы осенью спешат обрезать все кусты, готовя сад к зиме. Но некоторые растения теряют способность цвести весной, если с ними обращаться неправильно. Эксперты делятся списком цветов, которые лучше оставить до весны.

Гортензия

Не все виды гортензии нуждаются в осенней обрезке. Срезая побеги слишком рано, растение теряет почки и не зацветает весной. Оптимально подождать до завершения цветения весной.

Наперстянка

Эти двухлетние цветы формируют семена в конце сезона. Осенняя обрезка лишает их возможности размножиться и появиться в следующем году.

Азалия

Бутоны азалии закладываются летом. Если обрезать ветви осенью, вы уничтожаете будущие цветы. Лучше подрезать азалию сразу после весеннего цветения.

Форзиция

Форзиция формирует почки уже в середине лета. Любая осенняя обрезка лишает растение цветов. Оптимальное время — после цветения весной.

Совет специалистов: не спешите обрезать кусты сразу после окончания сезона. Дайте растениям спокойно пережить зиму, а весной, после угрозы заморозков, можно провести легкое формирование. Так ваш сад отблагодарит обильным и здоровым цветением.

Источник: Новини.LIVE