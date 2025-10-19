Baltijas balss logotype
Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога

Люблю!
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли выстроить заново отношения после измены: советы психолога

Измена разрушает привычный мир пары, но не всегда означает конец отношений. Психолог объясняет, когда стоит дать шанс партнеру и как построить новые, более зрелые отношения после предательства.

Эксперт: Людмила Чернова, психолог

Когда стоит расстаться

Прощать измену не всегда необходимо. Если вы потеряли доверие и уважение к партнеру, постоянно переживаете боль или страх — это сигнал, что отношения могут быть токсичными. Решение уйти не проявление слабости, а забота о себе и собственных границах.

Когда есть смысл остаться

Возвращение возможно, если:

  • Партнер искренне признал свою вину и готов работать над восстановлением доверия;
  • Оба готовы пройти через эмоциональный процесс восстановления;
  • Есть желание изменить динамику отношений, а не просто «забыть» произошедшее.

Важно честно оценить свои мотивы: вы остаетесь из любви или из страха одиночества?

Как строить новые отношения

  1. Не замалчивать боль. Выражайте свои чувства и обсуждайте их открыто.
  2. Поставить новые границы. Определите, что допустимо, а что нет.
  3. Обратиться к психологу. Профессиональная поддержка поможет преодолеть тревогу и недоверие.
  4. Не спешить. Восстановление доверия — долгий процесс, который может занять месяцы.
  5. Помнить о себе. Важно сохранять самостоятельность и заботу о собственных потребностях.

Новые отношения — новые правила

Если оба партнера готовы работать над собой, общаться искренне и не избегать боли, можно построить более глубокие и зрелые отношения. Если же один пытается «забыть» проблему, шансы на успех минимальны.

«Измена — это не конец истории. Это момент, когда вы решаете, какую историю хотите писать дальше.» — отмечает психолог.

Источник: tsn

#измена
Оставить комментарий

