Измена разрушает привычный мир пары, но не всегда означает конец отношений. Психолог объясняет, когда стоит дать шанс партнеру и как построить новые, более зрелые отношения после предательства.

Эксперт: Людмила Чернова, психолог

Когда стоит расстаться

Прощать измену не всегда необходимо. Если вы потеряли доверие и уважение к партнеру, постоянно переживаете боль или страх — это сигнал, что отношения могут быть токсичными. Решение уйти не проявление слабости, а забота о себе и собственных границах.

Когда есть смысл остаться

Возвращение возможно, если:

Партнер искренне признал свою вину и готов работать над восстановлением доверия;

Оба готовы пройти через эмоциональный процесс восстановления;

Есть желание изменить динамику отношений, а не просто «забыть» произошедшее.

Важно честно оценить свои мотивы: вы остаетесь из любви или из страха одиночества?

Как строить новые отношения

Не замалчивать боль. Выражайте свои чувства и обсуждайте их открыто. Поставить новые границы. Определите, что допустимо, а что нет. Обратиться к психологу. Профессиональная поддержка поможет преодолеть тревогу и недоверие. Не спешить. Восстановление доверия — долгий процесс, который может занять месяцы. Помнить о себе. Важно сохранять самостоятельность и заботу о собственных потребностях.

Новые отношения — новые правила

Если оба партнера готовы работать над собой, общаться искренне и не избегать боли, можно построить более глубокие и зрелые отношения. Если же один пытается «забыть» проблему, шансы на успех минимальны.

«Измена — это не конец истории. Это момент, когда вы решаете, какую историю хотите писать дальше.» — отмечает психолог.

Источник: tsn