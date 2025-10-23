Правильное мытье волос помогает сохранить здоровье и красоту локонов, а неправильные привычки могут их повреждать. Трихологи предупреждают: шампунь предназначен для кожи головы, а не для всей длины волос.
Как правильно использовать шампунь
Налейте небольшое количество шампуня в ладонь и слегка разбавьте водой. Распределите его по обеим ладоням и аккуратно нанесите на кожу головы, мягко массируя.
Никогда не наносите шампунь на концы волос. Они очень хрупкие и чувствительны к химическим компонентам моющих средств.
Специалисты отмечают, что во время смывания пеной с кожи головы загрязнения уносятся вместе с водой, поэтому отдельная обработка длины не требуется.
Домашнее суперсредство для волос
Для укрепления и стимуляции роста волос можно приготовить натуральную смесь:
- Шампунь – 40 мл
- Морская соль – 1 ст. ложка
- Порошок имбиря – 1/3 ст. ложки
- Алоэ вера (сок или гель) – 5 ст. ложек
- Эфирное масло (по выбору) – 5–10 капель
Такое средство помогает восстановить волосы, придает объем, предотвращает выпадение и стимулирует рост. Эффект заметен уже после третьего применения.
Можно готовить смесь на одно мытье или делать небольшую порцию на месяц.
Источник: rbc
Оставить комментарий