Правильное мытье волос помогает сохранить здоровье и красоту локонов, а неправильные привычки могут их повреждать. Трихологи предупреждают: шампунь предназначен для кожи головы, а не для всей длины волос.

Как правильно использовать шампунь

Налейте небольшое количество шампуня в ладонь и слегка разбавьте водой. Распределите его по обеим ладоням и аккуратно нанесите на кожу головы, мягко массируя.

Никогда не наносите шампунь на концы волос. Они очень хрупкие и чувствительны к химическим компонентам моющих средств.

Специалисты отмечают, что во время смывания пеной с кожи головы загрязнения уносятся вместе с водой, поэтому отдельная обработка длины не требуется.

Домашнее суперсредство для волос

Для укрепления и стимуляции роста волос можно приготовить натуральную смесь:

Шампунь – 40 мл

Морская соль – 1 ст. ложка

Порошок имбиря – 1/3 ст. ложки

Алоэ вера (сок или гель) – 5 ст. ложек

Эфирное масло (по выбору) – 5–10 капель

Такое средство помогает восстановить волосы, придает объем, предотвращает выпадение и стимулирует рост. Эффект заметен уже после третьего применения.

Можно готовить смесь на одно мытье или делать небольшую порцию на месяц.

Источник: rbc