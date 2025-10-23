Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ошибки при мытье головы: советы трихологов 0 255

Люблю!
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки при мытье головы: советы трихологов

Правильное мытье волос помогает сохранить здоровье и красоту локонов, а неправильные привычки могут их повреждать. Трихологи предупреждают: шампунь предназначен для кожи головы, а не для всей длины волос.

Как правильно использовать шампунь

Налейте небольшое количество шампуня в ладонь и слегка разбавьте водой. Распределите его по обеим ладоням и аккуратно нанесите на кожу головы, мягко массируя.

Никогда не наносите шампунь на концы волос. Они очень хрупкие и чувствительны к химическим компонентам моющих средств.

Специалисты отмечают, что во время смывания пеной с кожи головы загрязнения уносятся вместе с водой, поэтому отдельная обработка длины не требуется.

Домашнее суперсредство для волос

Для укрепления и стимуляции роста волос можно приготовить натуральную смесь:

  • Шампунь – 40 мл
  • Морская соль – 1 ст. ложка
  • Порошок имбиря – 1/3 ст. ложки
  • Алоэ вера (сок или гель) – 5 ст. ложек
  • Эфирное масло (по выбору) – 5–10 капель

Такое средство помогает восстановить волосы, придает объем, предотвращает выпадение и стимулирует рост. Эффект заметен уже после третьего применения.

Можно готовить смесь на одно мытье или делать небольшую порцию на месяц.

Источник: rbc

Читайте нас также:
#волосы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Изображение к статье: Эти 5 вещей никогда не будет делать мужчина, который хочет серьезных отношений
Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
Изображение к статье: Не дольше двух лет: почему никогда нельзя пить просроченную воду из бутылок
6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
Изображение к статье: 6 способов наладить общение с пожилыми родственниками на расстоянии
История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: История создания противозачаточных таблеток: от древности до современности
Изображение к статье: Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца
Готовим быстрые корейские оладьи из консервированного тунца 187
Изображение к статье: Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу
Гречка без скуки: 5 оригинальных способов использовать кашу 253
Изображение к статье: Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой
Лед и шелк: 7 рабочих секретов осеннего ухода за сединой 162
Изображение к статье: Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект
Слово - не воробей: привычка задавать этот вопрос выдает низкий интеллект 508

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 629
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 629
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 497

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео